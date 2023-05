La cara y la cruz del Córdoba CF en Primera RFEF

Una auténtica hecatombe del que no se tiene registros apenas en el fútbol profesional, justamente a lo que aspira el club blanquiverde en un plazo corto de tiempo. El Córdoba CF ha sufrido muchos cambios en los últimos años que le ha supuesto tener una buena salud económica por el momento después de una época muy oscura tanto a nivel deportivo como en el apartado institucional. Sin embargo, los resultados no están terminando de llegar, a pesar de la mágica temporada pasada en el cuarto escalón del fútbol español, aunque todo parecía que esa tendencia positiva también se iba a extrapolar al presente curso.

Dragisa Gudelj ya vuelve a entrenar con la mirada puesta en el Córdoba CF

Más

De hecho, el inicio del Córdoba CF fue rompedor. El ascenso directo procedente de Segunda RFEF y la dominancia que plasmó en la categoría hizo que la dirección deportiva plantease la continuidad de un bloque que estaba más que preparado, a priori, para ese salto a la división de bronce del fútbol español. La propia inercia ganadora hizo que los chicos dirigidos por Germán Crespo fuesen los líderes del Grupo I de Primera RFEF durante varias jornadas y, conforme las fechas iban pasando, dieron el paso adelante necesario para postularse como un serio candidato al ascenso directo.

Sin embargo, todo cayó. La entidad blanquiverde, desde el pasado mes de diciembre, no ha podido ser ese equipo tan intuitivo ni tan eficaz, lo que le permitió comandar la tabla clasificatoria y mandar un mensaje claro a sus rivales más directos. Tanto fue así que ese declive, que llegó antes de finalizar la primera vuelta, hizo ocupar la segunda posición en el mítico campeonato de invierno, aunque aquí no quedó la cosa. Y es que los chicos dirigidos, actualmente, por Manuel Mosquera son el peor equipo de la segunda parte de la temporada en el Grupo I de Primera RFEF. Este hecho, el ser el segundo plantel equipo en la primera y ser el último en la segunda, no ha sido muy común en el fútbol profesional.

El analista Álvaro Vega en su cuenta de Twitter @laligaennumeros ha recogido los casos parecidos a la racha contrapuesta que ha conseguido el Córdoba CF esta temporada. El Espanyol consiguió ser el mejor equipo de la primera vuelta en la temporada 1932-33 en Primera División, pero su mala segunda parte de la campaña regular, siendo el peor plantel de toda la categoría, le hizo quedar en tercera posición. Además, solo queda un antecedente parecido y que concuerda a la situación de la entidad blanquiverde, ya que data de la campaña 1953-54 cuando el Celta y el Atlético Madrid cosecharon unos números pobres hasta el mes de enero, pero, después, fueron los mejores clubes de la segunda vuelta en Primera. Una dinámica alterna y que la institución cordobesa ha cosechado sorprendentemente.