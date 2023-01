El Arcángel vuelve a ser una cuenta pendiente para el Córdoba CF

Un auténtico varapalo el que sufrió el Córdoba CF el pasado domingo en su propio feudo y ya van tres los que se han acumulado con el paso de las semanas. De hecho, los aficionados blanquiverdes estaban acostumbrados a que su equipo prácticamente se pasease por el terreno de juego cordobés a lo largo de su estancia en Segunda RFEF y esto mismo ha sido un golpe de realidad que ha comenzado a surgir las primeras dudas en torno a la calidad de una plantilla que también está viviendo una serie de movimientos por el mercado invernal. Aun así, esta racha tiene muy pocos precedentes a pesar de la irregularidad vista en las temporadas anteriores.

Juanito: "No me esperaba tantas peticiones de salidas"

Más

Comenzando por la actualidad, el Córdoba CF no pasa por su mejor momento a nivel deportivo. Tras un comienzo de campaña regular donde impusieron un ritmo demoledor que le hizo instaurarse en las primeras posiciones del Grupo I de Primera RFEF, los chicos dirigidos por Germán Crespo han comenzado a tener dudas de su rendimiento real a partir del pasado mes de diciembre. La escuadra blanquiverde venció al Pontevedra con uno menos desde el minuto diez debido a la expulsión de Gudelj y, a partir de ahí, no ha sido capaz de mantener la regularidad, cosechando tres derrotas consecutivas en El Arcángel, un dato que Álvaro Vega -de la cuenta de Twitter @laligaennumeros- ha dejado claro que no es para nada normal.

Tanto es así que hay que retomarse hasta la temporada 2015-16 para ver algo parecido. El Córdoba CF había descendido procedente de Primera División, aunque había armado un equipo que podría luchar nuevamente por el ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional. De hecho, el cuadro blanquiverde se mantuvo en las primeras posiciones de la Segunda División, aunque tuvo una racha muy mala de resultados, donde, además de encadenar esas seis derrotas frente Leganés, Zaragoza, Osasuna, Lugo, Alavés y Albacete; tan solo consiguió dos victorias en doce jornadas. Aun así, esa campaña acabó con la participación -y posterior eliminación- en la promoción para ascender a Primera.

Sin embargo, esta racha debe acabar cuanto antes y el Córdoba CF tendrá una nueva oportunidad para recabar buenas sensaciones de cara a la próxima jornada que disputará en El Arcángel. Los chicos dirigidos por Germán Crespo visitarán el domingo el Reina Sofía para medirse al Unionistas de Salamanca y, más tarde, recibirán al Real Madrid Castilla, un auténtico rival directo para el ascenso de categoría y un punto de inflexión para acabar con la mala dinámica como local.