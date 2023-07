El Arcángel abre sus puertas al técnico Iván Ania

El trabajo no ha cesado desde que la temporada pasada terminó. Los despachos del Córdoba CF han estado trabajando en busca de planificar la mejor plantilla posible de cara a conseguir el objetivo, que no es otro que ascender a Segunda División ya sea vía play off o consiguiendo el primer puesto en el curso regular que otorga una plaza directamente en el fútbol profesional. Para alcanzar esta meta, es necesario que tanto los jugadores como el cuerpo técnico tengan una pretemporada acorde a lo estipulado y el próximo lunes volverá al trabajo un vestuario blanquiverde que estará liderado por el técnico Iván Ania.

Iván Ania y un primer once competitivo con el Córdoba CF

El entrenador oventense ha tenido unas buenas experiencias tanto en el Racing de Santander como en el Algeciras CF, donde siempre ha cumplido con los objetivos establecidos en un primer momento -a excepción de su primera aventura en Segunda División de la mano del club santanderino donde fue cesado de su puesto en la décimo quinta jornada-. Ahora tiene una nueva oportunidad en un Córdoba CF que le ha abierto las puertas este mismo jueves en busca de que comience a trabajar codo con codo junto al flamante nuevo consejero delegado, Antonio Fernández Monterrubio, y al director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito.

De hecho, Iván Ania ha llegado a la institución blanquiverde un día antes de su presentación ante los medios de comunicación, que ocurrirá este viernes a partir de las 11:00. El técnico de Oviedo ya tiene, de momento, a trece jugadores de la primera plantilla y a partir del próximo lunes ya se ejercitarán a su mando con la mirada puesta en ese primer amistoso que se disputará el 14 de julio en Montecastillo ante el Sevilla FC.