Antonio Casas toma el mando en la delantera del Córdoba CF

Sigue a lo suyo. El referente del gol en clave blanquiverde. El idilio se mantiene y la confianza depositaba, de momento, se está volviendo a devolver en forma de dianas. El caso de Antonio Casas es, sin duda, uno de los más llamativos de los últimos años en el Córdoba CF. El delantero rambleño aterrizó el pasado curso en el club con notables referencias y con la vitola de joven promesa, aunque no muchos podían pronosticar lo que estaba por venir. El joven ariete tumbó las puertas desde su llegada haciéndose con los mandos del frente de ataque califa, el cual lideraba en lo estadístico, pero no tanto en forma de minutos. No era titular indiscutible (y casi que no lo fue en ningún momento) pero sabía aprovechar su tiempo sobre el césped mejor que nadie, y fue eso lo que hizo que acabara como máximo anotador del equipo. Posteriormente llegaría una sonada renovación, más tardía de lo que en un principio se podía esperar.

Lo cierto es que la dirección deportiva apostó fuerte por él y el cordobés también decidió prolongar su estancia en el equipo de su tierra. Una vinculación que, hasta la fecha, se está tornando en ese perfecto idilio de goles. Y es que Antonio Casas, como acostumbra desde su llegada al feudo blanquiverde, ya es el principal referente del ataque cordobesista. Y eso que la entidad cuenta con multitud de armas en dicha zona, tales como Fuentes, Willy o Simo que se mantienen de la temporada anterior, o los refuerzos de Benito, Carracedo o Kike Márquez. No obstante, lo del gol sigue siendo la asignatura preferida de Casas, que se ha erigido como el principal artillero del equipo en lo que va de pretemporada.

Hasta la fecha, el Córdoba CF acumula once tantos en siete encuentros amistosos, de los cuales, el delantero ha firmado tres. En efecto, fue el encargado de inaugurar la lista de goleadores del curso 2022-23 con el gol que sirvió para doblegar al Granada en el primer compromiso. Igualmente, el futbolista vio puerta ante la AD Mérida y frente al Xerez Deportivo.

Un perfecto inicio para un jugador enamorado del gol. Se suele decir que los delanteros viven de lo que producen en ataque, pues lo cierto es que Casas anda más que bien alimentado. Prolífico arranque que ha vuelto a despertar la ilusión de una ciudad (y una provincia) que anda entregada con su equipo. En busca del segundo paso. Y de momento, es el rambleño el que toma el mando en la delantera.