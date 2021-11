Antonio Casas, el 'killer' silencioso

Una relación con el gol que pocos jugadores de la categoría pueden igualar. Antonio Casas, delantero rambleño del Córdoba, sigue viviendo su particular idilio con la anotación, y ya se posiciona entre uno de los futbolistas más rentables de cara a puerta con respecto al número de minutos disputados. Y no es para menos puesto que, pese a que el ariete parte como el teórico suplente de Willy Ledesma en liga, máximo goleador de la Segunda RFEF con nueve tantos, Casas ha logrado firmar nada más y nada menos que otros cinco goles en su cuenta personal, disputando tan solo un total de 299 minutos con la elástica blanquiverde en liga. Tan solo Miguel de las Cuevas tiene una mejor proporción de goles y minutos, otro de los jugadores punteros de la entidad blanquiverde en esta temporada.

El mediapunta alicantino también firma unos números muy llamativos, sumando un total de siete goles en los 368 minutos disputados en liga, aunque bien es cierto que De las Cuevas parte como uno de los titulares indiscutibles del conjunto, y tan solo las lesiones le han apartado del once titular. Además, el '10' blanquiverde es el encargado de lanzar los penaltis y, de hecho, tres de sus tantos han llegado desde los once metros -dos frente al Xerez Deportivo y uno contra la UD San Fernando-. Antonio Casas, por su lado, ha jugado cuatro encuentros más que De las Cuevas, aunque con una media de minutos por partido bastante inferior, siendo titular tan solo en uno de ellos, aunque eso no ha mermado su capacidad goleadora y ha logrado encontrar puerta en la mitad de los partidos que ha jugado, cinco.

Haciendo una simple división de minutos disputados entre goles, las cifras arrojan que Miguel De las Cuevas logra anotar un gol cada 53 minutos, mientras que Antonio Casas hace lo propio cada 60 minutos. Los datos reflejan la gran capacidad anotadora que tiene el conjunto blanquiverde esta temporada, que también se ve plasmado en la clasificación, siendo el Córdoba el equipo más goleador de toda la categoría. En ese ratio minutos-goles, los dos jugadores del Córdoba se encuentran destacados en la cabeza, mientras que el tercer clasificado, Mikel Yoldi, del Izarra, logra ver portería cada 75 minutos. Tampoco se puede olvidar la aportación en forma de asistencias que ha logrado el rambleño -dio dos en el último encuentro frente al CP Cacereño- o los números que atesora en Copa RFEF, donde ha logrado otros dos tantos, ascendiendo así su cuenta total a siete goles con la camiseta califa. Unos números que pueden pasar desapercibidos, pero que reflejan el instinto goleador del delantero rambleño. Ya se dejó entrever durante la pretemporada, donde logró anotar un hat-trick frente al Rayo Majadahonda. Antonio Casas, un olfato de killer.