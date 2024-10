Álex Sala: “Todo el equipo está en la misma dirección”

De esos jugadores que han demostrado estar unidos a una afición y a una ciudad a pesar de estar muy poco tiempo. Álex Sala se ganó a pulso que la comisión deportiva del Córdoba CF confiase en él para una negociación con el Girona FC para hacerse con sus servicios. El centrocampista catalán cumple su segunda -primera sin ser cedido- vistiendo la elástica blanquiverde y está actualmente en un momento muy dulce que él mismo reconoce. “He hecho un buen inicio de temporada” e incluso ha paliado ese problema de tarjetas amarillas que tenía en un pasado. “Sabía que tenía que mejorar”. “Al final creo que soy joven y esas pequeñas cositas las voy mejorando”.

A nivel grupal, el Córdoba CF llega a Albacete después de una semana diferente, “con más alegría”, lo “normal” vaya. “Es cierto que fuera de casa nos está costando un poco más. Sabemos lo que tenemos que mejorar. Al final en esta categoría te penalizan mucho esos errores que hemos cometido. Sinceramente nos tenemos que hacer fuertes fuera de casa. Tenemos salidas ahora, el equipo viene en un buen momento y tenemos que aprovecharlo”, ha añadido un Álex Sala que subraya que dentro del equipos todos van “en la misma dirección”, aunque se nota el salto de categoría. “Los equipos rivales y los jugadores son mejores, te tienen más analizado. Creo que es una categoría profesional y al final eso se nota en el campo. Yo lo que estoy viendo desde el campo es que el equipo está compitiendo bien y está adaptado a la categoría”.

“El fútbol es un deporte de errores continuos y hay que intentar que sean los mínimos posibles”, ha apuntado un futbolista catalán que ha advertido que todos los jugadores deben defender, sobre todo para no cometer esos fallos infantiles. “Hemos hecho autocrítica todos. Son detalles que pasan en acciones muy rápidas durante el partido y pues al final es lo que te hace encajar goles o no encajarlos. Creo que nos va a ayudar para de cara a las próximas salidas pues ser más conscientes y más responsables de que no podemos cometer esos errores porque nos cuestan los partidos”.

Asimismo, Álex Sala cree en esta categoría “puede pasar de todo” porque “cada partido es un mundo”. “Nosotros vamos concienciados y preparados para hacer lo que tenemos que hacer. Ellos vienen de un resultado que no es positivo y nosotros lo intentaremos aprovechar para hacerles daño”, una división en la que ya tiene experiencia el catalán en un pasado reciente. “Ahí ya veía el nivel que había”, aunque más aún será el cambio de Segunda a Primera, pero no significativo. “Son etapas que va pasando un jugador y al final hay que ser ambicioso porque uno no sabe dónde está el techo de cada uno”.

Por último, Sala ha hablado de su fiel compañero en la medular: Isma Ruiz. “El año pasado ya fue una pieza muy importante. Creo que el míster nos da la confianza a todos, luego sí que es cierto que yo las primeras jornadas igual no tuve el nivel que he estado teniendo estas últimas, creo que estuve bien igualmente al principio, pero sí que es cierto que ahora he destacado un poquito más y sí puede ser que sea por ayuda de él también. Aun así, creo que todos los compañeros que estamos en el centro del campo nos entendemos bien. Somos un vestuario que nos entendemos todos bien y creo que eso dentro del campo se nota”.