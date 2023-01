Adrián Fuentes se marcha del Córdoba CF

Tras unas semanas donde la polémica ha salpicado al entorno del futbolista, Adrián Fuentes ha dejado de ser jugador del Córdoba CF después del último interés que ha levantado a uno de los clubes más punteros del Grupo II de Primera RFEF. Y es que el ariete madrileño finalmente ha abandonado la disciplina blanquiverde después de ser protagonista en lo que a las declaraciones tanto del técnico Germán Crespo como del director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito, se refiere y, de hecho, su salida no estaba del todo segura hasta que durante el martes se agilizó todo el proceso.

En efecto. El Córdoba CF ha anunciado esta salida más que esperada en un comunicado donde ha agradecido la labor del ariete madrileño durante su último año y medio como blanquiverde, aunque destaca que la marcha se produce “por petición del jugador”.

Y es que es cierto que el protagonismo de Adrián Fuentes en el Córdoba CF ha caído en picado. El jugador llegó en 2021 procedente del Real Murcia y su rendimiento fue inmejorable, disputando 33 partidos, 20 de ellos como titular, y afianzándose en su etapa goleadora con 13 tantos. Aun así, en la presente campaña regular no ha corrido la misma suerte, debido a que tan solo ha podido sumar 431 minutos, además de que no se ha sentido cómodo en el terreno de juego, lo que le ha obligado a escuchar ofertas de otros clubes de la tercera máxima categoría de este deporte a nivel nacional. El mercado invernal es así y los movimientos no dejan de surgir.