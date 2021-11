Córdoba revalida el título sub 17

La Línea de la Concepción se ha convertido este fin de semana en escenario del Campeonato de Andalucía de selecciones provinciales de fútbol sub 15 y sub 17. Y de nuevo ha vuelto a triunfar el talento cordobés en una de las categorías. Así es, tras ceder en su estreno ante Cádiz, el combinado califal sub 17 logró reponerse con dos importantes victorias sobre Sevilla y Málaga para colarse en la final.

El objetivo de las cordobesas era revalidar el título frente a una selección de Almería que llegaba con un juego mucho más vertical. Sin embargo, Córdoba tuvo una puesta en escena mucho más efervescente, y donde destacó principalmente Noelia, al tiempo que su rival generaba peligro en gran medida a balón parado. Sea como sea, con empate a cero se llegó al tiempo de descanso.

Tras la pausa, un marcaje más incisivo sobre la citada jugadora cordobesa provocó un bajón en el ritmo ofensivo de dicho plantel, incapaz entonces de sobreponerse al muro que había formado Almería atrás. Con todo, un cambio en la estrategia propició una jugada en la que Ainhoa logró batir a la meta almeriense tras un gran pase de Noelia.

El cansancio iba poco a poco haciendo mella, aunque Almería peleó hasta el final disfrutando de varias ocasiones posteriores. Sin embargo, la portería cordobesa quedó a cero, haciendo que la selección califal pudiera revalidar el título andaluz sub 17.