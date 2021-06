Luisfe, de regreso a España: "Significa una nueva etapa"

Al fin en casa. La trayectoria de los deportistas profesionales es muy cambiante. La falta de oportunidades que puede haber en su país hace que tengan que mirar siempre fuera de las fronteras en busca de un puesto en algún equipo que tenga relevancia internacional. Por ello, no son pocos los que deciden abandonar momentáneamente España para triunfar en un deporte donde la rivalidad y la competitividad son los mayores alicientes para un jugador. En balonmano, la Liga Sacyr Asobal es una de las competiciones por excelencia dentro del ámbito europeo gracias al nivel mostrado por el FC Barcelona. Sin embargo y en los últimos años, este torneo ha perdido la importancia que mostraba como bien dijo a CORDÓPOLIS el técnico del Ángel Ximénez de Puente Genil, Paco Bustos. Aun así, hay profesionales que deciden regresar a la liga después de comprobar en sus propias carnes lo que significa jugar en el extranjero. Por ello, Luis Felipe Jiménez Reina, más conocido como Luisfe, ha anunciado su incorporación al BM Benidorm de la máxima categoría del balonmano español. Esto supone que el jugador cordobés vuelva nuevamente a la Península Ibérica tras su paso por la liga griega. "Volver a España significa una nueva etapa", explica el lateral derecho a este periódico.

Luisfe retorna a la Liga Sacyr Asobal tras cerrar su etapa en el balonmano internacional. El jugador cordobés llega al BM Benidorm después de disputar esta última temporada en el equipo griego del AEK Atenas. Además, estos últimos años ha defendido las elásticas del Olympiacos griego, el Balatonfurendi húngaro, el Maccabi Rishonl israelí y el Fenix Toulouse francés. Por otro lado, el lateral derecho tiene también experiencia en la competición nacional, pasando por clubes como Antequera, Porland San Antonio, ARS Palma del Rio o La Rioja. Gracias a ello, Luisfe aterriza en el BM Benidorm con la máxima ilusión posible y después de disfrutar la metodología europea. "La experiencia de jugar en el extranjero te da muchísimo. Te abre mucho la mentalidad, te obliga a conocer gente de todos los sitios posibles, cultura, idiomas... y la verdad es que es inolvidable. A parte de que vas a jugar al balonmano, es algo que yo siempre voy a recomendar", añade.

Aunque el regreso a la máxima categoría del balonmano nacional se ha cocinado a fuego lento, siendo el equipo alicantino el mejor colocado desde hace varias temporadas. "Lo de Benidorm fue porque el presidente me ha venido preguntando, más de una vez en los últimos años, que qué iba a hacer. Yo barajé, en un momento determinado de la temporada, la posibilidad de volver a España. Nos pusimos en contacto y la verdad es que todo fue bastante fácil y rápido. Al final se agradece cuando un sitio muestra interés en ti y fue al primero que llamé", admite un Luisfe que ha decidido que era el momento de retornar a su país, dejando a un lado la experiencia conseguida en los últimos años. "Volver a España significa una nueva etapa porque ya he cerrado la de estar en el extranjero. Ahora estoy cerca de mi casa, familia y en mi país, que al final hay cosas que siempre la echas mucho de menos".

Por otro lado y a pesar de sus 32 años, el lateral derecho sigue con la misma ambición que del primer día. "Mi objetivo a nivel individual es hacer una buena temporada, que yo me quede satisfecho con el trabajo que he hecho. Ese es el objetivo que siempre tengo. A nivel grupal, el equipo que se está haciendo es bueno, pero al final la liga es muy igualada, a excepción del Barcelona, y va a depender mucho de lo bien que se haga el trabajo. El objetivo es estar cuanto más arriba mejor y que el equipo pueda competir cualquier tipo de partido". Mientras tanto, la decisión de volver a España, siguiendo la línea de las anteriores, ha sido refrendada por una familia que se mostraba "contenta" por el retorno al país del jugador cordobés. "Siempre me ha apoyado en todas las decisiones que he tomado y en esta aún más. Al final, ellos consideran que es lo más adecuado porque así me acerco más a casa y me voy preparando de cara al día de mañana", culmina.