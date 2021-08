El Ángel Ximénez cede ante el Benidorm su primera derrota veraniega

Termina la marcha triunfal. Sufre su primera derrota en lo que va de pretemporada, lo que por otro lado no deja de ser anecdótico. Porque todavía no hay puntos en juego. Además, a pesar de no tener opción de continuar con su pleno de victorias ofrece una positiva imagen. Es la de un equipo netamente competitivo, con el sello aportado por Paco Bustos desde el vestuario. Lo cierto es que el Ángel Ximénez pierde por primera vez en su período de preparación. Ocurre en el choque más complicado de todos los disputados hasta la fecha, al menos sobre el papel. No en vano, su rival esta vez es el Benidorm, un potente adversario de Sacyr Asobal. Con un partido de primer nivel, los de Puente Genil caen por 25-30 en el pabellón Alcalde Miguel Salas.

El conjunto cordobés encaró el encuentro como local en la noche del viernes, que fue la misma en que Luisfe Reina volvió a hacer acto de presencia en la provincia. Tras su fichaje por el Benidorm, el jugador retornó a Córdoba antes del campeonato de liga. El duelo arrancó con un Ángel Ximénez mucho más enchufado, lo que llevó a una renta favorable en su caso que alcanzó hasta los tres goles. Con 4-1 cerraron los de Paco Bustos el primer parcial de la contienda (minuto 5) y con 8-5 dejaron atrás el cuarto de hora. Sin embargo, a partir de ahí la balanza comenzó a equilibrarse. De entrada, la escuadra levantina igualó el tanteador (8-8) y después consiguió una ligera ventaja, ya en el tramo final del primer acto. Al descanso se llegó con un 12-15 en el electrónico.

Las tornas cambiaron, sobre todo, en los diez minutos previos al paso por vestuarios. Y el guion no varió en la segunda parte, en la que el Benidorm entró con fuerza para elevar a seis dianas la diferencia en el marcador (13-19). Parecía en ese momento que el partido se rompía y el Ángel Ximénez se desinflaba del todo. Nada más lejos de la realidad pues la identidad del equipo de Puente Genil va contra la rendición. Después de dos buenos parciales el cuadro dirigido por Paco Bustos se puso dos abajo (20-22) a falta de un cuarto de hora. En ese período el conjunto levantino tuvo que luchar de lo lindo para mantener el resultado a su favor, lo que finalmente logró con un 25-30.