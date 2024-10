El Ángel Ximénez cede frente al Cisne y se despide de la Copa

Dura tarde para los equipos cordobesese en Copa del Rey. Cayó el Ciudad de Lucena frente al Leganés y el Córdoba CF ante la UE Olot, y ese mal trago se ha trasladado igualmente al Ángel Ximénez de Puente Genil, que su primera eliminatoria del torneo copero de balonmano, no ha podido igualmente con otro plantel de inferior categoría. Los de Pacos Bustos buscaban avanzar en una competición muy querida en la localidad, y con esa ambición visitaron la cancha del Club Cisne Colegio Los Sauces, equipo de División de Honor Plata, por lo que la condición de ASOBAL de los pontanos ya dejaba un favorito.

Sin embargo, el rendimiento del Ángel Ximénez estuvo lejos de su mejor versión. De hecho, fueron los locales los que llevaron la voz dominante a partir del 3-3 a los cinco minutos. Es más, el cuadro de Pontevedra, liderado por la dupla formada por Nuno Pando y Mateo Arias (ambos finalizaron con siete dianas), fue haciéndose con el ritmo del partido y con el acierto de cara a portería, llegando a contar con una renta de hasta cuatro goles a los 20 minutos de juego (12-8).

El conjunto de Puente Genil pudo reaccionar en la recta final del primer tiempo. Y es que en los cinco últimos minutos de la primera marte, los cordobeses se hicieron con un 1-3 de parcial que permitió dejar el choque en 17-15 al descanso. Había esperanzas de remontada.

Bien es cierto que la inercia de esa recta final se mantuvo tras la reanudación, ahora logrando el Ángel Ximénez mostrarse con mayor poderío ofensivo, en gran medida gracias a la aportación de Javier Bernabéu y Lucas Aizen. No obstante, el Cisne no le perdía la cara al encuentro y conseguía responder a cada acometida de su rival. Con dos goles de renta para los locales transcurrió casi todo el segundo acto. Eso sí, a falta de cinco minutos, los de Bustos llegaron a colocarse a un solo tanto (29-28). Sin embargo, un empujón final de los gallegos estiró otra vez la ventaja hasta los cuatro goles y dejó al Ángel Ximénez ya sin esperanza, pues no pudo más que maquillar con el definitivo 34-31.