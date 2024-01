El Adesal vuelve por todo lo alto

Pese al parón navideño, nada parece alterar el ritmo intratable e impecable del Adesal Córdoba. Las fuensantinas son el equipo más en forma de toda la provincia en todas las disciplinas posibles, puesto que, pese a llevar ya más de la mitad de competición -un total de quince partidos-, las de Rafa Moreno no conocen hasta el momento otro resultado que no sea el de la victoria. Con el triunfo de este fin de semana, en la visita al segundo clasificado, refrendan aún más su liderato y opositan a un ascenso que cada vez está más cerca. El resto de representantes del balonmano cordobés tanto en División de Honor plata como en Primera Nacional, no corrieron el mismo destino, ya que las derrotas llegaron para todos ellos: Deza CBM, Cajasur CBM, ARS Palma del Río y BM La Salle.

Así, comenzando con las buenas noticias, la victoria del Adesal se torna fundamental en el devenir del campeonato. Van quince jornadas de las 26 que completan el calendario regular de División de Honor plata, y las fuensantinas suman un pleno de victorias: quince victorias, treinta puntos y un colchón de siete puntos con respecto al segundo clasificado. Precisamente, el BM Montequinto, perseguidor de las cordobesas, fue el último ajusticiado por las de Rafa Moreno. En la visita de las verdes a Montequinto, pronto lograrían una ventaja de cinco tantos -en los primeros diez minutos- sobre la que sustentaron todo su triunfo. En ningún momento llegaron a ir por detrás en el marcador, de hecho. Pese a que esa ventaja llegó a cerrarse hasta los dos goles, la pegada fuensantina fue letal y, al descanso, vencían por un imponente 9-16. Tras la reanudación, el empuje de las sevillanas las llevó a acercarse de nuevo en el electrónico, llegando a colocarse a tan solo una diana de empatar cuando faltaba poco más de un minuto (26-27). Sin embargo, los goles de Lucía Vacas y Malena en los últimos instantes certificarían los dos puntos, el triunfo, el liderato y ya, prácticamente, medio ascenso.

La nota negativa en División de Honor plata la aportó, en esta ocasión, un Deza CBM irreconocible. Las de Benito Puerto, que acumulaban dos victorias en sus dos últimos duelos, visitaban la cancha de CB Getasur con la firme intención de superarlas en la tabla, ya que se encontraban empatadas a puntos antes de comenzar el duelo, con las cordobesas por debajo (séptima posición) por la diferencia de goles. De hecho serían las granates las que llevasen la manija del duelo en los primeros compases del mismo, pero en el ecuador de la primera mitad las tornas cambiarían y el dominio pasaría para las locales, que se marcharían al descanso por delante en el marcador, aunque con un reducido margen (11-10). Sin embargo, la salida en el segundo tiempo de Getasur fue fulgurante: un parcial de 6-0 que colocaría muy cuesta arriba el duelo a las cordobesas. Pese a que trataron de lograr la heroica, finalmente la derrota sería inevitable, y los dos puntos se quedarían en la cancha de Getasur por un resultado final de 31-19.

HEMOS GANADO ‼️ Vaya partido que han sacado las nuestras con solvencia y coraje 💪



Son importantísimos estos ➕2 puntos fuera de casa para despegarnos más aún en la tabla y estar a un pasito más de nuestro objetivo 💚 pic.twitter.com/DygfyLc9Yo — Adesal Córdoba (@BalonmanoAdesal) 13 de enero de 2024

Jornada para olvidar en Primera Nacional

En el ámbito masculino de la Primera Nacional, la jornada 16 trajo resultados para olvidar para todos los equipos cordobeses. El Cajasur CBM, que venía persiguiendo el liderato en su segunda posición, sufrió un inesperado tropiezo en su visita a BM Safa Madrid, duodécimo clasificado, poniendo así fin a su racha de once victorias consecutivas. Los granates sufrieron un igualado duelo en Madrid, sin un dominador claro en una primera mitad donde la máxima ventaja fue de tres tantos. Sería el Cajasur CBM el que se marcharía a vestuarios por delante (14-15), pero el intercambio de golpes entre ambos conjuntos sería constante. Tras la reanudación, los locales remontarían y lograrían ponerse cuatro por delante, aunque pronto volvería a ecualizar el conjunto cordobés. Todo quedaría por decidirse en los últimos minutos, donde a falta de un minuto el resultado era de empate a 31. Tan solo la postrera diana de Jorge Barroso para los locales lograría desatascar las tablas, dando así los dos puntos a Safa Madrid.

Y es que sería una jornada de resultados cortos y crueles para los equipos cordobeses. La derrota por tan solo una diana se repetiría también para el ARS Palma del Río, que visitaba en esta ocasión al BM Alarcos Ciudad Real. Los palmeños serían los grandes dominadores del duelo durante la primera mitad, donde aventajarían a los ciudadrealeños en todo momento a excepción del último minuto de lo primeros treinta, cuando los locales lograron empatar por primera vez la contienda a 12. Tras la reanudación, la inercia la llevaría el BM Alarcos Ciudad Real, que mantendrían el buen nivel y confirmarían la remontada, marchándose hasta los tres goles de ventaja. La reacción del ARS Palma del Río, aunque tardía, llegaría a falta de ocho minutos para el final, cuando lograrían empatar a 21. Los locales golpearían con dos tantos rápidos, ecualizados por una doble diana de Raúl Caro. Pero, en el más cruel de los finales, Gonzalo López, cuando faltaban solo siete segundos para el final, anotaría el 25-24 definitivo, arrebatándole los puntos a los palmeños así como la cuarta plaza.

🔈Nos quedamos a poco, una primera parte muy mala lastra al equipo que supo remontar en la segunda pero que no pudo culminar el trabajo.@CordoplasSA BM La Salle 20 - 21 @balonmanosanse #123Salle #ForzaSalle 🔵🟡 pic.twitter.com/gosj4tuR5V — Balonmano La Salle (@balonmanosalle) 13 de enero de 2024

Como no podía ser de otra manera, la crueldad se completó en la jornada 16 en ámbito cordobés con otra derrota por tan solo un gol, esta vez sufrida por el BM La Salle. Los lasalianos recibían en esta ocasión a Segura e Hijos BM Sanse y, pese a que comenzaron dominando en el marcador, en el minuto quince de partido las tornas viraron hacia los visitantes. Un gran parcial del BM Sanse hizo que el resultado al descanso fuese de 6-11, que, tras la reanudación, se ampliaría hasta 6-13, poniendo las cosas muy complicadas a los cordobeses. Sin embargo, poco a poco fueron recortando distancia en el luminoso hasta que, en el 22, colocarían la igualada a 17 y, de hecho, se pondrían momentáneamente por delante. Sin embargo, rápidamente el BM Sanse volvería a aventajar con dos tantos de Iván Pérez y Sergio Crespo, haciendo que el último tanto de Antonio Pineda tan solo sirviese para cerrar el resultado final en 20-21 favorable a BM Sanse.