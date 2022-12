Valentín Burgos: “Mi sueño era jugar en Europa”

Llegar a una tierra desconocida y afrontar un desafío que llevas preparando durante años. Valentín Burgos llegó el pasado septiembre a Córdoba para enrolarse en las filas de un UCB Camper Eurogaza que debutaba en una categoría nacional por primera vez en su corta historia. Por ello, el jugador de Mar de Plata aterrizó en la capital califa tras pasar por GECR, Barrio Parque de Córdoba, Hispano Americano de Río Gallegos, Sport de Cañada de Gómez, Huracán de Trelew, Comunicaciones de Mercede, Español de Plottier, Argentino de Junín o Del Progreso de la ciudad de General Roca y era una incógnita su nivel en el baloncesto foráneo, pero su adaptación ha sido inmejorable.

Burgos se puso a las órdenes de un técnico Rafa Gomáriz que ha confiado en su talento argentino para guiar al equipo desde la posición de base. De hecho, su influencia en el plantel ha sido muy alta, logrando entrar en el mejor quinteto del grupo en varias ocasiones y haciendo que la escuadra cordobesa, en primera instancia, deje a un lado el objetivo de la permanencia en la Liga EBA. Sin embargo, el trabajo no está terminado y el argentino quiere seguir creciendo en su primera experiencia europea. Para ello, Valentín Burgos atendió a CORDÓPOLIS con una sonrisa, sabiendo que su Argentina estaba en la próxima fase del Mundial de Qatar y con ganas de repasar su trayectoria y su presente.

PREGUNTA. Después de unos meses aquí en Córdoba, imagino que la adaptación a esta tierra y a este pabellón será más que completa.

RESPUESTA. Sí. Ya tranquilo, adaptado. La verdad que estoy aquí muy bien con mi mujer. Llegamos a una ciudad muy linda, la cual nos ha recibido muy bien. Así que contentos por eso, con el presente que estamos teniendo. Esperemos que podamos seguir con este camino y con esta adaptación que nos viene siendo muy linda.

P. Antes de entrar en la actualidad, ¿cómo han sido tus inicios en este deporte?

R. Los inicios fueron a los seis años más o menos, en un club de barrio. Tenía muchos amigos que nos juntábamos fuera de lo que es el baloncesto y un tiempo después nos dijeron que había un club y, por curiosidad, pues mi abuelo jugaba al basket y me llevaba cuando era chico a jugar en la plaza. Por ese lado me pude introducir en el basket. Después de eso, ya me fui al Club Unión, el club de mis inicios, y en el cual tengo una amistad muy grande con los chicos de esa camada. En esa edad rompí a jugar.

P. Iba a preguntarte por tu referente, pero, por lo dicho, imagino que sería tu abuelo.

R. Mi abuelo siempre fue muy aficionado al basket. Nació en Croacia y desde chiquito siempre con el basket. Él fue uno de los que me iniciaron en este deporte, ya que antes jugué al fútbol en los cuatro o cinco años, pero el basket me ha atrapado mucho y con el que he podido hacer muchas amistades. Mi abuelo es un referente en el basket, pero también tengo otros referentes como Steve Nash, Pepe Sánchez o jugadores de Argentina que han hecho que este deporte cada vez me guste más.

P. ¿Es muy diferente el baloncesto argentino al español?

R. No. Creo que tenemos un estilo muy similar. Se ve en las competiciones en las que creo que jugamos un basket en el que nos pasamos mucho la pelota y buscamos siempre al jugador libre. No me ha costado tanto la adaptación al baloncesto español, ya que estos años en mi carrera he podido sentirme cómodo y acá en el basket español es muy similar al nuestro.

P. ¿Cómo fue ese crecimiento hasta llegar a un baloncesto más profesional en Argentina?

R. Muy difícil, mucho sacrificio. Yo me fui a los 17 años de mi ciudad natal a una ciudad muy lejana. La distancia, lejos de mi familia, de mis amigos, muy joven, apostando todo por el basket, pues fueron momentos difíciles pero también he disfrutado mucho porque es lo que he elegido para mi vida. Siempre tuve ese objetivo en la cabeza de poder ser profesional del basket. He sufrido en algunos momentos por estar solo, pero también he disfrutado mucho por los compañeros que me han tocado porque siempre he tenido compañeros que me han apoyado y ayudado.

P. En el vídeo ya has comentado cuál fue el momento que siempre recordarás, pero, ¿cuál olvidarías?

R. Creo que las lesiones para nosotros son los momentos más difíciles. Me ha tocado desde muy joven tener una operación en la rodilla. A los 18 años tuve la primera lesión grave y fue una de las lesiones que más me ha marcado. Creo que ese sería un momento que no me gustaría volver a pasar.

P. ¿Cómo fueron los últimos años en Argentina?

R. A los 17 años pude jugar en Primera en Argentina. Ahí fue donde me lesioné y tuve que estar un año parado para recuperarme. Luego juego un año en la tercera categoría en Argentina y más adelante he jugado en la segunda. Ha sido un camino largo, en el que he recorrido mucho por Argentina, jugando en diferentes lugares. Eso me ha llevado a querer un poquito más. El sueño era siempre venir a Europa, poder conocer, jugar en este continente. Es un sueño cumplido y contento por el presente que estamos teniendo, por la ciudad como me ha acogido. Era un objetivo cumplido, un sueño y lo estoy disfrutando a pleno.

P. ¿Cómo se pone en contacto contigo el UCB?

R. Yo tengo un amigo mío, llamado Patricio Garino que juega en el Girona. Él me hizo contactar con un representante y yo en julio vine a tramitar el pasaporte de Croacia, que acá necesito el pasaporte para quedarme legalmente. En esos contactos, mi representante es también el representante de Rafa Gomáriz el entrenador y por ahí se hizo el contacto.

P. ¿Qué te dijeron para llegar al club?

R. Me dijeron que este era un club nuevo, que hacía poco que habían comenzado. Que era su primera participación en un torneo profesional y eso me llamó mucho la atención. Me dijeron que era un club muy familiar también, que a mi en Argentina me han tocado clubes así y en mi primera experiencia creo que era algo muy importante el que yo me sintiera cómodo y gozase de protagonismo. Este era uno de los factores fundamentales. El objetivo nuestro es salvarnos del descenso, pero ahora estamos muy contentos con el presente que estamos teniendo y creo que ese fue uno de los factores que me hizo venir.

P. ¿Cómo fueron esos primeros días en España? Imagino que mucho cambio con respecto a Mar de Plata, incluida la calor.

R. Llegué los primeros días de septiembre y me recibieron con mucha calor (risas). Más allá de la calor, es una ciudad muy linda, que se puede recorrer mucho. Estoy muy contento con la ciudad, muchas cosas por hacer, con mi mujer conociendo lugares nuevos que era lo que queríamos hacer cuando veníamos a Europa. Contento con la ciudad, con la gente y la verdad que estamos muy bien.

P. ¿Te hubiera gustado llegar más joven a Europa?

R. Creo que estoy en una edad donde tengo una madurez y a la vez soy joven. Estoy en el momento que toca, que quiero estar. He pensado venir de más joven pero las cosas se dan en su momento y creo que estoy en una edad en la que tengo madurez y esa juventud que me está ayudando a desarrollarme como me desarrollo. Estar en el lugar y en el momento indicado cuando toca.

P. ¿Cuáles son tus objetivos individuales aquí en España?

R. La idea era poder emigrar con mi pareja. Ella es profesora de inglés también y es todo nuevo para nosotros. Estamos con esa expectativa de quedarnos un par de años en Europa, ya sea en España o en cualquier otro sitio como te contaba. Acá en Córdoba estamos muy contentos, nos han recibido muy bien, pero el objetivo es quedarnos un par de años, conocer sitios nuevos, disfrutar del momento que es lo que venimos a buscar.

P. Has dicho que el baloncesto argentino tiene muchas similitudes con el español y no te ha costado adaptarte. Eres uno de los referentes del UCB en Liga EBA, ¿cómo ha ido esta primera parte de la temporada?

R. No he visto demasiadas diferencias con el basket argentino, sino que jugamos de una manera muy similar. Es un juego muy táctico en el cual es muy parecido al de Argentina y donde los chicos me ponen las cosas muy fáciles: ellos confían en mí, yo confío en ellos. Rafa Gomáriz me da esa posibilidad de ser el referente del equipo y me siento cómodo. Es un equipo muy joven en el que también hay que ayudarlos. Es la primera experiencia de muchos de ellos en un torneo profesional y es algo nuevo para mí porque siempre he jugado con gente mayor que yo o de la misma edad. Es un desafío nuevo para mí que me está gustando hacer.

P. Has comentado que el UCB es un club humilde y familiar, pero, ¿le ves con potencial de crecimiento?

R. Sí. Lo vi desde el primer momento que llegué. Es un club nuevo de apenas cuatro años y en este tiempo ya está en la cuarta categoría de España. Es un club que quiere seguir creciendo. Nosotros estamos ayudando a eso y creo que nuestro presente a ellos les da más fuerza para creer que pueden llegar a algo más alto. Sería muy lindo que algún club de Córdoba pueda estar más arriba.

P. ¿Crees que es posible llegar a una LEB Plata o LEB Oro?

R. Sí, yo creo que sí. La dirigencia está haciendo las cosas muy bien, a nosotros nos tratan de la mejor manera, viajamos bien, estoy en una vivienda en el centro en la cual me siento muy cómodo, las instalaciones donde jugamos creo que están muy bien, nos sentimos cómodos. Si siguen por este camino, creo que pueden llegar a una LEB Plata o LEB Oro tranquilamente.

P. Para terminar, es una pregunta usual pero suele chocar. ¿Dónde te ves dentro de cinco años?

R. Uf. Linda pregunta. Espero que en Europa todavía. La idea con mi mujer era quedarnos unos años, pero creo que sí. Espero que jugando al basket. Todavía soy joven y espero llegar a una buena edad jugando al basket, que es lo que más me gusta.