Juventud ante experiencia: el Coto Córdoba visita al Cáceres, la plantilla de los 1.500 partidos en Oro

Duelo de muchos quilates el que se podrá presenciar este próximo sábado (19:00) en un recinto cargado de historia como es el Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres. El Coto Córdoba CB se mide nada menos que al Cáceres Patrimonio de la Humanidad, uno de esos equipos llamados a pelear por el ascenso, tanto por historia como por configuración actual. Eso sí, hay que puntualizar que, a día de hoy, existen muchas similitudes entre cordobeses y extremeños, dado que ambos llegan al partido como colíderes con un balance de cuatro victorias y una derrota. No obstante, los cacereños vienen de descender de Primera FEB (antigua LEB Oro), mientras que los califas han subido este mismo curso desde Liga EBA. Por tanto, entidades totalmente contrapuestas en su historial.

Con todo, hay que puntualizar que el conjunto blanquiverde aventaja al Cáceres en la faceta ofensiva, con 394 puntos a favor, aunque los de Extremadura cuentan con la mejor defensa gracias a sus 323 puntos encajados. Sin duda, se verán dos estilos totalmente contrapuestos en el partido. La rebeldía de los de Alfredo Gálvez, que son el segundo equipos más joven del Grupo Oeste de Segunda FEB, ante la sobrada experiencia del conjunto de Adrián Alonso, que tiene la edad media más alta del grupo, con 29 años. Eso hace del Cáceres uno de los planteles con más solera de toda la categoría. De hecho, no solo de su propia historia vive la entidad, que se fundó en 2007 y desde entonces suma nada menos que 14 años en LEB Oro, recogiendo a su vez el testigo del desaparecido Cáceres CB, que estuvo en ACB entre 1992 y 2003.

También la propia plantilla dispone de una trayectoria sobresaliente en la segunda categoría nacional. Es más, el conjunto cacereño tiene en su plantilla hasta seis integrantes con experiencia en LEB Oro, mientras que solo Paco del Águila sabe lo que es jugar en dicha división en las filas cordobesas. Hay que puntualizar que otro favorito del Grupo Oeste como es Albacete también dispone de una lista de seis jugadores que han pisado esa categoría, aunque nadie iguala los números individuales del Cáceres, que tienen a los jugadores más experimentados. Nada menos que 1.493 encuentros en Oro acumulan los integrantes del equipo extremeño, siendo el más destacado el veterano base Dani Rodríguez, con 590 duelos a sus espaldas, habiendo pasado por equipos como Melilla, Força Lleida, Breogán, Betis o Palencia, sumando hasta dos ascensos a la Liga Endesa.

Un escalón por detrás aparecen otros dos clásicos de las divisiones FEB. Sin duda, la posición de base es la más potente del equipo, ya que Rodríguez se complemente con el canario Óscar Alvarado, que ha jugado un total de 346 choques en Oro, en clubes como Gran Canaria, Valladolid, Tau Castelló u Ourense. También llegó a debutar en ACB. Por su parte, con 345 duelos aparece el pívot barcelonés Eduard Gatell, que llegó a subir a la élite con el Melilla (sin formalizarse luego en los despachos) y pasó igualmente por Peñas de Huesca, Tau Castelló o Covirán CB Granada. Finalmente, otros nombres propios son Jubril Adefolabi Adekoya con 121 encuentros, Fernando Sierra con 66 y Pedro Arribas con 25 partidos.

Sin duda alguna, unos números que hablan del enorme desafío que tiene por delante el Coto Córdoba CB, que se mide a un histórico del baloncesto nacional. Pero la rebeldía de los blanquiverdes ya ha demostrado que no hay que reto que no puedan afrontar con todas las garantías posibles y que, por qué no, el empuje de la juventud puede superar a la sobrada veteranía de su adversario.