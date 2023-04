Felipe Reyes entrará en el salón de la fama del baloncesto español

Otro reconocimiento para la historia. El cordobés Felipe Reyes, uno de los jugadores de baloncesto más importantes de España, ha sido designado por la Federación Española de Baloncesto (FEB) para formar parte de la tercera promoción del Hall of Fame del baloncesto español, es decir, para ver su nombre ya para siempre grabado entre las principales figuras de dicha disciplina. El jugador califa, con una carrera sobresaliente tanto en el Real Madrid como en la selección española, donde acumuló hasta diez metales internacionales -entre ellos, un Mundial, tres Europeos y dos platas olímpicas- además de numerosos títulos de Liga Endesa, Copa del Rey y dos Euroligas, será reconocido en un evento enmarcado este año en los actos de celebración del Centenario de la FEB.

Junto a Reyes, el resto de miembros que se integrarán en ese particular salón de la fama son los jugadores Pau Gasol, Laia Palau, ‘Wonny’ Geuer y Fernando Romay; los entrenadores Pepu Hernández y Bozidar Maljkovic; y el árbitro Vicente Sanchís. La Liga ACB (que celebra su 40 aniversario) y la revista Gigantes son los dos contribuidores, mientras que Luis Scola, Dirk Nowitzki, Predag Danilovic y Natalia Zassouskaya son las cuatro grandes figuras de referencia internacional. A ellos se unirán, in memoriam, la jugadora internacional Pilar Valero y el ex árbitro y dirigente arbitral Ángel Sancha.

Jorge Garbajosa, presidente de la FEB, ha señalado que “este año es especial, es el año del Centenario”, por lo que quieren “hacer una gala como se merece. Queremos que sea lo más bonito, lo más sentido y lo más visible, y para eso trabajaremos al lado del Diario As. Tenemos una lista de premiados de un valor incalculable para nuestro baloncesto”.