Cristina Cantero dirige al Celta a la LF Endesa

El baloncesto cordobés tendrá más presencia si cabe en la élite femenina nacional. Y es que la egabrense Cristina Cantero ha conseguido liderar al Celta Zorka Recalvi hacia la máxima categoría estatal. En efecto, el cuadro vigués, tras una notable campaña regular en la LF Challenge, donde finalizó en la cuarta posición, ha dado un paso adelante en la Final Four celebrada este fin de semana en el Pabellón Polideportivo de Navia, donde actuaba precisamente como anfitrión. De este modo, después de varios intentos en años anteriores por parte de la entrenadora cordobesa por devolver al conjunto gallego, uno de los más históricos del baloncesto femenino español, a la élite, ahora por fin lo ha conseguido. Y además, en casa.

La andadura del Celta comenzó en la ronda de semifinales, en la que superaron al Vantage Towers Alcobendas. Eso sí, no tuvo un inicio de partido cómodo el Celta, al que le costó entrar en ritmo. Una situación provocada por los nervios propios de un anfitrión en una lucha por el ascenso y que, en su caso, se vieron incrementados tanto por la juventud del grupo como por el buen planteamiento de su rival. De hecho, el Alcobendas llegó a gozar de una ventaja de hasta once puntos, aunque las gallegas reaccionaron para alcanzar el empate al descanso. Así, esa inercia favorable se mantuvo tras la pausa, en la que las de Cantero no solo pudieron mantener su acierto exterior, sino que incluso fueron capaces de mejorar sus porcentajes hasta alcanzar los 15 triples anotados (15-25) con Anne Senosiain como francotiradora con seis dianas prácticamente consecutivas (6-7). Un nivel de acierto que terminó por completo con las opciones de victoria de un Vantage Towers que se despedía así de la lucha por el ascenso (71-80).

En la final, las celestes se midieron a La Cordá de Paterna, en un duelo también cargado de emoción, pero que, en este caso, se decantó desde el principio a favor de las anfitrionas, con un parcial de 15-22, con Regina Aguilar como mejor artillera. Y es que el duelo iba a ir de parciales, ya que el tercero fue claramente para las valencianas, que entraron de lleno en el encuentro con un 18-8, aunque el Celta no tardaría en devolver la reacción con un 7-21 en los últimos diez minutos de partido, el cual dejó el definitivo 57-67, para darle el billete del ascenso a las viguesas.