Conexión Huesca: del Temaser Montilla al Coto Córdoba, dos décadas en el desierto

El Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre vuelve a abrir sus puertas este fin de semana para una contienda con tintes históricos, principalmente para el recuerdo de los más fieles al baloncesto cordobés. Y es que el Coto Córdoba CB, una de las grandes revelaciones en este inicio de campaña en la Segunda FEB, donde se sitúa en la zona alta del Grupo Oeste con un balance de 3-1, vuelve a su feudo con la intención de regresar a la senda del triunfo, tras el duro traspié que sufrió hace un par de semanas frente al Ponferrada. Eso sí, más por las sensaciones finales que por el mero hecho de perder, dado que los blanquiverdes tuvieron el encuentro en su mano y solo se les fue tras un irregular último cuarto. Y todo ello, pese a ser un recién llegado a la categoría.

Sea como sea, este próximo domingo (12:00) recibe nada menos que al Lobe Huesca La Magia, equipo que se ha consolidado en la zona media con una estadística regular de dos triunfos y dos derrotas. Además, el plantel aragonés está dirigido por Rafa Sanz, técnico cordobés que regresa para competir nuevamente en su tierra tras muchos años. Son muchos los alicientes que tiene el enfrentamiento del Coto Córdoba, siendo otro de ellos el propósito de poner fin a una estadística histórica en lo que al baloncesto cordobés se refiere. Y es que hace 21 años que un equipo de la provincia no logra ganar un encuentro frente a este club oscense, que en su trayectoria acumula un legado muy distinguido, con muchas temporadas de experiencia en ACB, LEB Oro (actual Primera FEB) y LEB Plata (Segunda FEB).

Concretamente, el último triunfo con acento cordobés frente al Huesca se produjo en la campaña 2003-04, pero el mismo no tuvo un representante de la capital de por medio, sino que fue el recordado Temaser Montilla, por aquel entonces el principal referente en toda la provincia, el que doblegó al equipo de Aragón en una inolvidable eliminatoria. Los de Rafa Gomáriz llegaban al cruce como líderes y campeones del Grupo D, al tiempo que el Peñas Huesca había finalizado como tercero del C. Eso sí, ya por aquel entonces, la trayectoria del equipo verdiblanco era mayúscula, pues había estado nada menos que en ACB once cursos consecutivos entre 1985 y 1996. Por su parte, los montillanos estaban viviendo los años más dorados de su historia.

Pero el legado apenas influyó cuando el balón comenzó a botar. Bien es cierto que el Huesca dominó en la ida celebrada en su pabellón, pero con el 105-97 definitivo, todo estaba abierto para la vuelta. Y ahí, el recinto vinícola se convirtió en un auténtico fortín. Los de Gomáriz, aupados por un público entregado, maniataron al Peñas de Huesca desde el principio y no le dieron opción alguna, llevándose el triunfo y el pase a la siguiente ronda con un contundente 62-98. Lo que viene a continuación ya es historia. El Temaser Montilla cayó en cuartos de manera traumática con el CB Vic (81-78) y, aunque tendría algún pico más de éxito, iniciaría desde entonces una caída hasta competir actualmente en categoría provincial. Eso sí, a miles de personas no se les olvidará jamás aquella mítica eliminatoria de mayo de 2004. Y desde entonces, Córdoba no ha vuelto a poder vencer al Peñas de Huesca.

No obstante, hay que puntualizar que los caminos fueron bien distintos. En Huesca se obró el ascenso a LEB 2 al curso siguiente, llegando a vivir otra edad de ensueño en la LEB Oro entre 2010 y 2022, cuando cayó nuevamente a Plata. En la provincia, por su parte, fueron surgiendo proyectos que no gozaron de continuidad, teniendo su pico con el Baloncesto Córdoba 2016 entre 2007 y 2010. Precisamente fue aquel conjunto el último que se topó en su camino con el cuadro oscense. Fue en la campaña 2008-09, con ambos compitiendo en LEB Plata, aunque el entonces Cajasol Córdoba 2016 hincó la rodilla en ambos partidos. 77-69 en la ida (17 puntos de Eloy Almazán) y 70-77 en la vuelta (19 de Jeffrie Mallory). Y no han vuelto a cruzarse desde entonces.

Así las cosas, el conjunto blanquiverde recoge ahora el testigo y quiere poner fin a esa sequía de más de dos décadas sin ganar a un club histórico como el Peñas. Del Temaser Montilla al Coto Córdoba CB, pasando por ese recordado Cajasol 2016. Una travesía en el desierto de sinsabores, proyectos fracasados y promesas incumplidas. Pero la historia (y la estadística) está para romperla.