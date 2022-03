Montilla se estrena en competición oficial de atletismo con el Andaluz de fondo

El Campeonato de Andalucía de 10.000 y 5.000 metros, en categorías absoluta, sub 23, sub 20, sub 18 y máster, permitirá que Montilla se estrene en la competición oficial del atletismo el próximo sábado 19 de marzo. La presentación de esta prueba ha reunido en la pista de atletismo municipal al concejal de Deportes, Miguel Sánchez, y al secretario general de la Federación Andaluza de Atletismo, Francisco Cardador, acompañados por el presidente del Club Atletismo Montilla, Manolo Raya, y diferentes miembros de la entidad.

“Cuando desde el Ayuntamiento apostamos por construir una pista de atletismo homologada, lo hicimos pensando en los deportistas y atletas de Montilla, pero también en poder acoger eventos como este Campeonato de Andalucía”, ha asegurado el edil montillano, quien ha querido agradecer “el esfuerzo del Club Atletismo Montilla y la respuesta de la Federación Andaluza por apostar por nuestras instalaciones”.

En total, el programa deportivo del campeonato incluye 8 pruebas en una jornada de atletismo que se concentrará, en horario de tarde, desde las 16:00 hasta las 21:00. El 5.000 metros absoluto, sub 20 y sub 18 femenino abrirá el cartel de carreras. Le seguirán las otras dos pruebas en 5 kilómetros: el sub 20 y sub 18 masculino (16:25) y el absoluto masculino (16:45).

El sub 23 y absoluto masculino abrirán (17:05) la ronda de pruebas del 10.000 metros. A continuación, le seguirá (17:45) en esa misma distancia la carrera femenina sub 23, absoluta y máster. Cerrarán el programa las pruebas masculinas y femeninas en las diferentes categorías master, desde mayores de 35 hasta 70 años.

Desde la Federación Andaluza de Atletismo, se informa que las inscripciones se han cerrado con una participación aproximada de 200 atletas llegados de las diferentes provincias andaluzas. Nombres como Mohamed Lansi, Antonio Mármol, Hamza Ait Mansour, Dani Moreno, Javier Díaz, Antonio Montero y Miguel Espinosa de los Reyes, para las pruebas masculinas, y Carmen Valle, María Moyano, Belén y Eva Infantes, Fátima Ouhaddou, Lourdes González e Irene Rancaño, en chicas, suenan como principales favoritos para las medallas. En cuanto a la representación montillana, Mª del Mar Márquez, Ana Herrador y Rafael Sánchez darán el color local a este primer campeonato oficial que se celebra en la pista de atletismo del Servicio de Deportes Municipal.

Manuel Raya ha comentado que ya tenían “ganas después de que la pandemia haya retrasado la organización en Montilla de un gran campeonato de atletismo, por lo que animamos a toda la afición de Montilla y la comarca a este deporte a que acudan el sábado a las instalaciones y a disfrutar durante algunas horas del buen atletismo”.

Ayuntamiento y Club Atletismo de Montilla trabajan simultáneamente en la organización de un nuevo meeting o encuentro de atletismo a celebrar durante el mes de mayo con diferentes disciplinas, como parte de este programa de actividades diseñado para la promoción del atletismo en Montilla una vez que la situación sanitaria va permitiendo la vuelta a la normalidad.