Una ilusión teñida de azul

Una iniciativa necesaria y que aumenta el nivel de inclusión en territorio califal. Conforme pasa el tiempo, numerosas son las empresas o instituciones que se suman a diversas actividades sin ánimo de lucro para difundir un mensaje de unión hacia un colectivo en concreto y, esta vez, Autismo Córdoba ha querido ayudar a este sector. La campaña #SomosAzul ha sido ideada y producida por el estudio de comunicación Alas6enlaPlaya y tiene como principal objetivo visibilizar la realidad y las necesidades de las personas con Trastorno del Espectro Autista, así como recaudar fondos para construir el centro de recursos que necesitan las personas con TEA de la provincia de Córdoba. Como actividad final, esta institución ha preparado una carrera popular donde la respuesta ha sido espectacular, ya que, en tan solo cuatro días, los 600 dorsales para participar en este evento solidario se agotaron. Por tanto, la noche del 2 de abril el color azul inundará el circuito que partirá desde el Puente Romano y terminará en las instalaciones deportivas de El Fontanar.

Un ambiente de ilusión y ganas. Esto es lo que se respira en el local de Autismo Córdoba y los propios participantes están haciendo sus propias apuestas para ver quién llega primero. Tanto la presidenta de esta institución, Paqui Suárez, como la directora técnica, María Muñoz, han recalcado el ambiente previo a esta campaña producida por el estudio de comunicación Alas6enlaPlaya. “Con muchos flecos pendientes que no se pueden resolver antes pero con mucha ilusión. Creemos que va a ser un éxito porque se vendieron todas las camisetas, dorsales e inscripciones cero. Todos los detalles hay que cuidarlos”, añade Suarez.

Por otro lado, la propia presidenta de Autismo Córdoba se vio sorprendida por la reacción de los ciudadanos de Córdoba, ya que “hay muchas carreras y una más podía pasar desapercibida”, aunque recalca la labor que se ha realizado para que este evento tenga los apoyos suficientes. “Esta actividad es la que pone el punto y final a la campaña y se está dando mucha difusión desde el primer momento. Cuando se ha ido desvelando detalles de la carrera, era tan singular y con el objetivo final que persigue pues se han volcado incluso corredores profesional. Aunque haya un primer corredor, esta carrera no es competitiva. Lo que lamentamos es que hay muchas personas que querían inscribirse y no han podido porque al desarrollarse la carrera por el Casco Histórico hemos tenido que limitar el número de participantes a 600”.

Mientras tanto, María Muñoz admite que esta idea “lleva un tiempo” y supone una inyección de “energía” para que ayude a “tener ese centro de recursos”, más aún después de la pandemia que ha traído consigo “unos años muy aburridos”. “Es la primera edición de toda esta campaña que culmina con esta carrera nocturna. Viene de la necesidad de hacer una campaña de sensibilización para acercar más a la sociedad las necesidades de las personas con autismo. La alta incidencia está haciendo cada vez más que las ciudades tengan que contar con más espacios específicos para tratar a todas estas personas”, apunta una directora técnica que subraya el comportamiento de los propios participantes. “Ellos notan que está pasando algo grande y ponen su mejor sonrisa para que todo salga genial”.

Aun así, es necesario mirar al futuro y uno de los objetivos que tiene esta campaña es recaudar fondos para que el nuevo edificio para Autismo Córdoba sea una realidad. Por ello, Paqui Suárez explica que la nueva junta directiva “está buscando estrategias” para que ese centro llegue lo antes posible. “Nosotros tenemos un solar que nos cedió el Ayuntamiento de Córdoba en su día, en la Calle Dámaso. Edificar un edificio de esas características conlleva un gasto que nosotros no podemos acometer. Por otra parte, la Administración Pública no ha librado presupuesto en los últimos años para subvencionar este tipo de edificios. Lo hizo anteriormente y ahora parece que vienen fondos europeos. Con lo que consigamos con esta campaña, con las subvenciones que vienen a nivel europeo y la disponibilidad de bancos éticos o fundaciones parece que esto puede ser realidad y confiamos en ello. No lo puedo proclamar a los cuatro vientos, pero es el objetivo fundamental”.

Entretanto, la presidenta de Autismo Córdoba añade que Córdoba “necesita” un centro de estas características porque es un recurso “indispensable” y cada vez existen más “diagnósticos de personas con autismo”. “Mientras no tengamos otra cosa, nuestros miembros están aquí y nuestros profesionales, que son los mejores del mundo, hacen maravillas para que disfruten. Ellos no solo están en este local, también salen fuera para que pasen su tiempo lo mejor posible. El día que tengamos ese centro, tendremos más comodidades y recursos, podremos concertar plazas. Esperamos que sea una realidad y pido a todos los ciudadanos que, en la medida de lo posible, colaboren con nosotros, aunque sea poquito porque muchos poquitos pueden hacer un mucho”, culmina.