Ana María Chacón, subcampeona de España sub 23

El atletismo cordobés puso el foco este fin de semana en la Pista Cubierta Carlos Gil Pérez de Salamanca, donde se celebró el XXXVI Campeonato de España sub 23 en pista cubierta. Hasta allí se desplazaron algunos representantes provinciales, en una cita donde estuvieron presentes algunos de los mejores atletas del presente y futuro de España. De hecho, en la misma no solo estuvieron en juego los títulos individuales sub 23, sino también las mínimas para el Mundial de Belgrado y los récords tanto del campeonato como de la categoría, pues el nivel de los inscritos era excepcional. De este modo, la representación califa se subió al podio hasta en dos ocasiones, con especial relevancia para la palmeña Ana María Chacón, que se hizo con la medalla de plata en Pértiga.

En efecto, la deportista del Palmathlon, recientemente medalla de oro autonómica, se proclamó subcampeona de España sub 23 con una marca de 3.95. Por tanto, estuvo superada únicamente por Ana Carrasco, del FC Barcelona, que firmó 4.15. El bronce se lo llevó Sandra Barrios, del Grupompleo Pamplona At, con 3.90.

Por su parte, la otra medalla de la jornada en clave cordobesa fuera para el deportista del Surco Lucena, Manuel Valera, quien también se hizo con un metal plateado en la prueba de Peso con un mejor lanzamiento de 16.10. Los otros dos cajones del podio fueron para Andre Muller y Álvaro Carreño, ambos del UCAM-Cartagena, con 16.59 y 15.49 respectivamente.