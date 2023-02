'El Tesoro de Córdoba 1947': Lovecraft en la posguerra cordobesa

Cthulhu en pleno franquismo en una pequeña ciudad de provincias. Algo así puede ser, en muy resumidas cuentas, la premisa detrás del juego de rol El Tesoro de Córdoba 1947, creación de Gabriel Soriano, JC Miranda, Iván Miranda y Jesús Torres Castro.

Los cuatro forman parte de la asociación Jugamos Tod@s, que este sábado ha presentado el juego en la tienda Crash! (Duque de Fernán Núñez, 2), donde ha organizado partidas para darlo a conocer. la

El Tesoro de Córdoba 1947 es una aventura de rol al estilo más clásico y siguiendo la tradición del círculo literario de H. P. Lovecraft, que amplía el universo compartido de los Mitos de Cthulhu con monstruos y localidades ficticias dentro de un argumento inspirado libremente en la realidad histórica cordobesa.

Surgió como una de las actividades fruto del convenio con la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, que permitió, entre otras cuestiones, desarrollar la historia del juego. Parte de la premisa de la existencia de un antiguo tesoro yaciente en Córdoba, un secreto poderoso solo conocido por unas pocas personas. Los barrios sufren crímenes sin resolver. Hay personalidades afines al régimen interesadas en la ciudad. ¿Qué pretendela dictadura franquista?, se preguntan los autores de esta aventura, un continuación independiente de El Tesoro de Córdoba (1936) de Gabriel Soriano & Jesús Torres Castro.

La portada del juego es de Carmen Martínez Castroy las ilustraciones interiores, de LyluArt. Este libreto de aventuras de rol, en tirada limitada, se enmarca dentro del proyecto lúdico Córdoba Tierra de Juegos, de la asociación cultural cordobesa Jugamos Tod@s, subvencionado por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!