La TBA21 Academy busca a escritores cordobeses inspirados por el Guadalquivir

La Academia de la Fundación Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21- Academy) busca a escritores cordobeses que muestren interés por la historia de su tierra y, sobre todo, del Guadalquivir. Según han señado desde la TBA21-Academy, están haciendo una búsqueda de vecinos interesados en las historias de carácter local, místico o folclórico y la convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre.

La indagación se realiza dentro del programa de investigación en vivo, Meandering, con el que la academia se expande desde océanos hasta arroyos, humedales o acuíferos. Así lo han explicado en su página web donde han dado a conocer esta fase del proyecto, la búsqueda de autores.

En el primer ciclo Meandering, “habla desde el gran río de Andalucía, el Guadalquivir. Con la ayuda de Stories , un tentáculo de nuestro ecosistema digital, nos gustaría destacar las voces de la comunidad local en Córdoba. Una historia puede ser cualquier cosa, desde un ensayo hasta un artículo, un recurso de aprendizaje, ficción o un poema”. Aunque “ no hay necesidad de sentirse atado por estos formatos”, por ello han animado a los interesados a contar su historia de cualquier manera que sientan significativa.

A quién buscan

El objetivo de la Academia es encontrar a escritores y narradores de la provincia o áreas extensas alrededor del Guadalquivir, “que estén interesados ​​en historias ambientales locales, misticismo, investigación popular o actual relacionada con las trayectorias espirituales, filosóficas y políticas del Guadalquivir, sus afluentes y cursos de agua”. Historias que pueden ser personales o ficticias, poemas, o interpretaciones creativas de la investigación científica.

¿Cómo participar?

Según las bases publicadas en la web, el narrador deberá enviar un resumen de la historia de un máximo de 100 palabras. A este ha de añadir una biografía a través de tba21.org, el plazo para su envío estará abierto hasta el 30 de septiembre. “Los textos elegidos serán traducidos y publicados en español e inglés, y alojados en la plataforma digital de TBA21–Academy Ocean-Archive.org”, según han detallado.

Después de revisar todas las solicitudes, la TBA21-Academy seleccionará a una serie de participantes que tendrán de 2 a 3 meses para desarrollar el concepto en una historia de 600- 800 palabras. Además, los escritores seleccionados recibirán una dotación de 200 euros. Los textos finalistas serán luego traducidos y publicados en español e inglés y alojados en el gemelo digital de TBA21–Academy Ocean-Archive.org bajo licencia Creative Commons CC BY-NC. “Esta licencia permite que otros remezclen, modifiquen y desarrollen su trabajo de manera no comercial, y aunque sus nuevos trabajos también deben reconocerlo y no ser comercial, no tienen que licenciar sus trabajos derivados en los mismos términos”.