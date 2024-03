El “sueño” de Aurelio Teno en el “corazón de Córdoba”

“Mi padre estaría orgulloso. Todo esto es un sueño y todavía no me lo creo”. Visiblemente emocionada, Mónica Teno, hija del escultor Aurelio Teno (1927-2013), ha presentado este martes la exposición permanente dedicada a su padre en el Palacio de Congresos de Córdoba, que lleva años catalogando el archivo de pinturas y esculturas del artista, natural de Pozoblanco, y fallecido en 2013.

La exposición se ha presentado este martes a los medios de comunicación, el mundo de la cultura y las autoridades, y desde el 20 de marzo estará abierta al público, que puede comprar la entrada por 3 euros en las taquillas del Palacio de Congresos, o en la web: https://hospitaldesansebastian.com/aurelioteno/

Para Juan Salado, director general del Palacio de Congresos de Córdoba, se trata de “un día histórico”. Salado trazó hace años un acuerdo con Mónica Teno para catalogar y exhibir la obra del escultor. El resultado es un catálogo de 325 obras, de las que un centenar de cuadros y esculturas se pueden ver ya en varios espacios de este histórico edificio, catalogado Bien de Interés Cultural (BIC) y ubicado frente a la Mezquita de Córdoba.

También se podrán adquirir. Salado ha explicado que, aunque su intención no es montar un “supermercado de arte”, la obra está abierta a compradores y, de hecho, en estos años previos, ya se han vendido algunas de las piezas que el Palacio de Congresos ha ido catalogando.

Salado ha señalado que esta exposición es la primera que se dedica en Córdoba a Teno en la última década, tras la que impulsó Mercedes Valverde y la Real Academia de Córdoba. En este caso, la muestra será permanente, las obras irán rotando. Inicialmente estará abierta desde el 20 de marzo a finales de abril, con la posibilidad de extender la visita en función del éxito de las mismas. De forma adicional, el propio palacio, declarado Bien de Interés Cultural, ya exhibe desde hace tiempo más obras de Teno, un autor al que, según Salado, “Cordoba todavía le tiene mucho que agradecer”

Mónica Teno, por su parte, ha expresado su emoción ante este acontecimiento. “Ha sido un camino largo y no esperaba tanto. Aurelio Teno estaba muy orgulloso de ser cordobés, y espero que Córdoba se sienta orgullosa de este importante e ilustre artista universal, un genio y un creador”, ha manifestado la hija del único escultor que tiene su obra en el Kennedy Center de Nueva York.

En este ámbito, ha recordado que cuando su padre impartía conferencias y participaba en talleres en los Estados Unidos, a menudo le preguntaban sobre su lugar de origen. Y que él solía responder con orgullo que “no podía ser de otro lugar que no fuera Córdoba”.

Aunque se ha abierto a dar detalles de la exposición a los presentes, la hija del escultor ha puntualizado que es preferible que cada uno la vea y la examine desde su propio prisma. “La obra habla por sí sola. Yo me he criado entre ella, pero el arte es mejor que lo sienta cada uno”, ha apostillado Teno, que se ha mostrado emocionada ante la posibilidad de que la obra de su padre se exhiba “en el corazón de Córdoba”.

La exposición de la obra de Aurelio Teno en el Palacio de Congresos de Córdoba ofrece a los visitantes una experiencia inmersiva en la diversidad de la creación del artista cordobés. Distribuida en diferentes espacios del Palacio, los asistentes podrán explorar una amplia variedad de temáticas y técnicas artísticas. Desde las emblemáticas esculturas y pinturas de la serie Quijotes, que se exhiben en la sala San Zoilo, hasta las representaciones de aves, torsos y naturaleza que adornan el Claustro Superior.

Por su parte, en el Claustro Patio Mudéjar, los espectadores se encontrarán con una selección de obras taurinas, mientras que en la Alhacena del Palacio se podrá apreciar una miscelánea de pinturas que abarcan diversos temas y estilos.

En la apertura de este martes, ha estado la concejala de Cultura del Ayuntamiento, Isabel Albás, así como el portavoz socialista Antonio Hurtado y el concejal Joaquín Dobladez. Albás destacó la importancia de este acuerdo y el papel fundamental que desempeña la cultura para unir a la comunidad cordobesa.

“La cultura tiene que ser un instrumento para que nos una, y en Córdoba somos afortunados de contar con empresas privadas y administraciones comprometidas con el talento local”, afirmó la concejala de Cultura.

Para Salado, esta exposición está llamada a marcar “un antes y un después” en la valoración de la obra de Aurelio Teno, quien pasó la última etapa de su vida en el antiguo monasterio de Pedrique, cerca de Villaharta, aunque fue en el término municipal de Pozoblanco (Córdoba), donde instaló su taller.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!