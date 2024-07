La Semana del Cine de Córdoba regresa en noviembre con su tercera edición

La ciudad de Córdoba acogerá la tercera Semana del Cine de Córdoba, Cinema24, que se llevará a cabo del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2024, y que parece consolidarse como cita clave para los amantes del cine, a partir de su apuesta por el audiovisual andaluz.

El festival, organizado por la asociación Record y que apuesta por continuar en la Filmoteca de Andalucía como sede, ha abierto ya el plazo para la inscripción de obras en Festhome, con la posibilidad de competir por un total de hasta 5.500 euros en premios distribuidos en diversas categorías.

Según ha detallado Record, los cineastas interesados en participar pueden inscribir sus trabajos a través de la plataforma Festhome, donde están disponibles todas las bases y requisitos para la competencia.

Además, la III Semana del Cine de Córdoba mantiene este año también su colaboración con los Premios Carmen de la Academia de Cine de Andalucía. El ganador del premio al Mejor Largometraje Documental en Cinema24 tendrá la oportunidad de optar al prestigioso galardón andaluz, ampliando así las oportunidades de reconocimiento para los creadores de cine.

Según informó en su día la organización, 1.200 espectadores pasaron por las salas de la Filmoteca durante las proyecciones de largometrajes y cortometrajes programados en la segunda edición.

