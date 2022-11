El rock metalero de los clásicos Sôber pasará por Córdoba dentro del tour 'Elegía'

La banda Sôber, uno de los proyectos de rock duro y metaleros de más tirón de España, ofrecerá un concierto en la Sala M100 de Córdoba el próximo 10 de diciembre, dentro de la gira que está haciendo por todo el país presentando su disco Elegía, un trabajo con el que recuperan la densidad y oscuridad de sus primeros elepés.

Compuestos por los hermanos Carlos y Jorge Escobedo, Antonio Bernardini y Manu Reyes, entre sus hitos estuvo la edición especial de Paradÿsso, el álbum que supuso un punto de inflexión en su carrera profesional: ser Disco de Platino y encaramarse al número uno de las listas de éxitos del país.

Este álbum llegó revisado en 2018 (16 años después de su publicación) junto a la Sinfónica O.C.A.S., formada por 40 profesores, una reedición muy especial: La sinfonía del Paradÿsso. Se trató de una puesta en clave sinfónica y rockera de los temas de aquella referencia, junto con otros tres éxitos de renombre de otros álbumes.

Tras la pandemia han ido actualizando sus novedades con canciones sueltas como Mi heroína, Verona y Eclipse, anticipo del disco que los trae a Córdoba, y con el que han demostrado que su proyecto sigue vivo.

La banda madrileña se fundó en 1994 y se disolvió en 2005 cuando se encontraban en la cima de su éxito, con el fin de tomarse un tiempo de descanso en el que los miembros del grupo se entregaron a sus proyectos personales. Cinco años después, decidieron retomar el proyecto publicando el álbum De Aquí A la Eternidad, al que siguió Superbia (2011), Letargo, lanzado en 2014, y Vulcano en 2016.

Las entradas de su concierto están a la venta por 22 euros anticipadas y por 28 euros en taquilla el día del concierto.

