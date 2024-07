Rocío Márquez y Bronquio, y Nita en formato dj, se suman al festival Sonraíz

La cantaora Rocío Márquez y el productor Bronquio se suman al cartel de la tercera edición del festival Sonraiz, que tendrá lugar en Carcabuey el 13 y el 14 de septiembre, y en el que también actuará la cantante cordobesa Nita, exvocalista de Fuel Fandango, aunque en formato dj.

El festival ha cerrado ya su programación, de la que el primer nombre anunciado fue la cantante María José Llergo. A estas tres voces que han sabido mezclar como pocas flamenco y electrónica, se sumarán también propuestas más centradas en la world music, con nombres nacionales e internacionales.

Así, el resto del cartel lo conforman la argentina Kaleema, los portugueses Ohxala, la ucraniana Ganna, la granadina Blanca La Almendrita, la palestina Miriam Toukan, la asturiana Lorena Álvarez y la mexicana Pahua.

Además, el festival ha producido un proyecto escénico propio: la unión en directo de la cantante mozambiqueña Selma Uamsse con el grupo granadino Los 300.

En esta tercera edición, el festival, promovido por Rootsound Music, ha vuelto a apostar por convertirse en un evento referente en igualdad, inclusividad y sostenibilidad en el que música, arte y gastronomía local caminarán de la mano.

Los abonos ya están a la venta en la web del festival, que también incluye indicaciones sobre alojamientos y experiencias asociadas a su celebración. Toda la información en: https://sonraiz.es

