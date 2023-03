'En la rama del verde limón': Córdoba acoge la presentación de un inédito de Juan Ramón Jiménez

La sede de la Fundación Cajasol en Córdoba ha acogido la presentación del libro inédito del Premio Nobel Juan Ramón Jiménez, titulado En la rama del verde limón, publicado por la editorial Ánfora Nova, con la colaboración de la Diputación Provincial de Córdoba, la Universidad de Córdoba y la Fundación Cajasol.

En el acto, conducido por Juan Manuel Carrasco, delegado de la Fundación Cajasol en Córdoba, han intervenido José María Molina Caballero, director de la Editorial Ánfora Nova; Soledad González Ródenas, ensayista, especialista juanrramoniana y editora literaria del libro; Francisco de Paula Sánchez Zamorano, presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba y escritor; Manuel Torralbo Rodríguez, rector de la Universidad de Córdoba; Antonio Ruiz Cruz, presidente de la Diputación de Córdoba, y Antonio Pulido Gutiérrez, presidente de la Fundación Cajasol, a través de videoconferencia al encontrase fuera de España.

Antonio Pulido ha destacado la colaboración cultural existente, desde hace varios años, entre la Fundación Cajasol y la editorial Ánfora Nova, resaltando que “En la rama del verde limón es una obra realmente sublime, armoniosa y exquisita que se constituye como un canto a la naturaleza concebida como ente sagrado con el que el poeta establece una unión mística a través de sus más destacados elementos: la tierra, el agua, el fuego, el viento, el árbol, la nieve o el sol.”

Por su parte, José María Molina ha mostrado su emoción por haber tenido el honor de editar esta importante obra de trascendencia internacional que está considerada ya como una joya bibliográfica “seleccionada por el propio Juan Ramón Jiménez, que nunca antes se ha publicado, y que consta de un conjunto de poemas y una selección de textos manuscritos y facsímiles de los originales que el propio Juan Ramón Jiménez escribió con las rectificaciones manuscritas y aclaraciones sobre los propios poemas y su proyecto de antología.”

Molina Caballero ha explicado que la edición “ha sido preparada por la prestigiosa ensayista Soledad González Ródenas, posiblemente la experta juanramoniana que más conocimiento tiene de la obra de nuestro Premio Nobel, autora de la introducción y de las notas correspondientes donde aparecen las explicaciones sobre la procedencia de los textos de esta edición”.

Soledad González Ródenas ha realizado una disertación sobre el contexto, propósito, significado y trascendencia de la obra, que incluye también una selección de textos manuscritos y facsímiles de los originales que el propio Juan Ramón escribió con las rectificaciones manuscritas y aclaraciones de los propios poemas que componen esta emotiva obra, indicando que “son poemas que configuran una obra armoniosa llena de esencialidad y exquisitez donde Juan Ramón Jiménez plasmó toda su sensibilidad, exigencia y perfeccionismo.”

Por su parte, Francisco de Paula Sánchez Zamorano ha expuesto sus Impresiones personales sobre Juan Ramón Jiménez y la influencia que su obra ha tenido a lo largo de su vida, determinando su gusto por la poesía desde su misma adolescencia, y ha enfatizado que “Yo siempre he reconocido cuando me lo han preguntado que a la literatura, especialmente a la poesía, llegué por los caminos de Moguer a lomos de Platero, y por los misteriosos relatos de Bécquer. Las lecturas infantiles de Platero y Yo y Rimas y Leyendas me marcaron.”

El Rector de la Universidad de Córdoba ha reivindicado la figura de Juan Ramón Jiménez como el poeta español más universal, referente de los estudios literarios de la poesía hispanoamericana del siglo XX, en las universidades españolas e internacionales de nuestro tiempo.

Manuel Torralbo Rodríguez ha subrayado el alto nivel de excelencia del libro “En la rama del verde limón”, editado por la editorial Ánfora Nova con la participación de la Universidad de Córdoba, que -según dijo- se enmarca en la línea de colaboración cultural que ambas entidades mantienen desde hace varios años, aunando esfuerzos para la puesta en valor de ediciones de especial interés y relevancia para el mundo universitario y para el resto de la sociedad en general, como es este proyecto cultural de indudable calidad y proyección internacional.

De igual manera el presidente de la Diputación de Córdoba ha manifestado su satisfacción por haber participado y colaborado en importantes proyectos y monográficos publicados por Ánfora Nova como son, entre otros, esta joya literaria del Premio Nobel Juan Ramón Jiménez, que representa el broche de oro de las ediciones anteriormente publicadas en los últimos años como son los monográficos dedicados a los insignes poetas Pablo García Baena y Mariano Roldán, y el libro “Inventar el futuro” de Federico Mayor Zaragoza, que fueron presentados con anterioridad en la sede de la Fundación Cajasol en Córdoba.

El acto de presentación ha tenido un notable éxito tanto por la calidad de las intervenciones como por la sensibilidad y la emoción que se irradiaba en el salón de actos de la Fundación Cajasol, al que asistió un público muy numeroso y empático que llenó el aforo permitido.