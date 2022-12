Una editorial cordobesa publica una antología inédita de Juan Ramón Jiménez

La editorial cordobesa Ánfora Nova, fundada en el año 1989 por el escritor y académico ruteño José María Molina Caballero, ha lanzado una novedad literaria de carácter internacional: En la rama del verde limón, una antología de poemas inéditos del escritor Juan Ramón Jiménez.

Según detalla la editorial en su web, se trata de “una singular antología, considerada como una joya bibliográfica, seleccionada por el propio Juan Ramón Jiménez, que nunca antes se ha publicado”.

Así, En la rama del verde limón, se puede hallar un conjunto de poemas recogidos en otras publicaciones pero con variantes que difieren de los poemas conocidos, así como una selección de textos manuscritos y facsímiles de los originales que el propio Juan Ramón Jiménez escribió con las rectificaciones manuscritas y aclaraciones sobre los propios poemas y su proyecto de antología.

“Los textos de esta obra constituyen un canto a la naturaleza concebida como ente sagrado con el que el poeta establece una unión mística a través de sus más destacados elementos: la tierra, el agua, el fuego, el viento, el sol, el árbol, la nieve, la roca, el aroma, el color, e incluso con todos los sonidos que la conforman”, señala Ánfora Nova.

Esta edición ha sido coordinada por la ensayista Soledad González Ródenas, autora del prólogo en el que aborda las consideraciones más determinantes del contexto, propósito, significado y trascendencia de esta obra, así como del apartado correspondiente a las notas explicativas sobre la procedencia y variantes que presentan cada uno de los poemas que componen esta emotiva antología.

En la rama del verde limón se ha publicado con el concurso de Carmen Hernández-Pinzón Moreno, de la Mancomunidad de Herederos de Juan Ramón Jiménez, e hija de su sobrino y albacea Francisco Hernández-Pinzón Jiménez.

Juan Ramón Jiménez (1881-1958), Premio Nobel en 1956, es una figura central de la poesía contemporánea, con una vasta producción en verso y prosa -desde Ninfeas y Piedra y cielo a La estación total, Espacio o Dios deseado y deseante, desde Platero y yo a Españoles de tres mundos- es una cima de la expresión literaria en español.

