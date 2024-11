Punk holandés y uno de los padres del indie este fin de semana en el Ambigú

La sala Ambigú Axerquía de Córdoba se llenará este fin de energía punk y espíritu indie en una doble cita ineludible para los amantes de la música en directo.

El viernes 15 de noviembre, desde Ámsterdam, llegará la banda de punk-rock The Covids, una propuesta fresca y explosiva que ha crecido desde el confinamiento y que ya ha recorrido el circuito de festivales europeos, con paradas en eventos como Flamin' Go Beach, Sleazefest, Kliko Fest y Montesquiou On The Rocks. Los fans del género podrán deleitarse con un sonido que recuerda a clásicos como Buzzcocks, The Damned, The Vibrators y The Wipers, pero con una producción actual.

The Covids presentará su más reciente single, “Banned From The USA”, un nuevo tema que continúa la línea enérgica y melódica de su debut Bust to Bits (2022). La banda ha adoptado como misión llevar al máximo la diversión en un contexto apocalíptico, entregando un sonido punk-rock inspirado en la esencia de 1977. Con esta propuesta de contagiosa energía, se espera que el público cordobés disfrute de un espectáculo tan potente como único en el sur de España.

Para calentar motores, el grupo cordobés Fino Blue será el encargado de abrir la noche. Formados en 2022, Fino Blue tiene un estilo que abarca desde el rock clásico hasta el punk rock, con un sonido sólido y personal. Su repertorio, que incluye versiones y temas propios en español, mantiene la esencia del rock, algo que conecta perfectamente con el espíritu de la velada. Este primer acto será una gran oportunidad para que el público local apoye a una de las bandas emergentes de su propia ciudad.

La noche se complementará con el set en vinilo de Ángel du Canción y Game-z, quienes estarán a los platos antes y después del concierto, asegurando que el ritmo no pare en ningún momento. Las entradas pueden adquirirse de forma digital a través de Entradium y en puntos de venta físicos como Barbaridad, 4Elements y Discos Vitalogy.

El sábado 16 de noviembre, la misma sala recibirá a Sr. Chinarro, el proyecto musical de Antonio Luque, uno de los artistas más influyentes en la escena indie española. Con una carrera que abarca más de 18 discos, su último trabajo, Cal Viva (2024), se añade a un legado que ha definido el pop español. Luque es conocido por sus letras cargadas de costumbrismo y crítica social, que lo han convertido en un portavoz generacional. Su evolución musical lo ha llevado a explorar diferentes facetas, desde sus inicios en Estados Unidos hasta sus obras más icónicas como El fuego amigo (2005) y Ronroneando (2008).

Sr. Chinarro ofrecerá un concierto que seguramente repasará lo mejor de su carrera, desde sus primeros éxitos hasta las composiciones más recientes, en una noche que promete ser un viaje por el indie español. Las entradas para el sábado también están disponibles en Wegow y en los mismos puntos físicos que el concierto del viernes.