Las prospecciones confirman la ubicación de la ciudad romana perdida de Solia

Una investigación basada en prospecciones geofísicas ha confirmado la ubicación de la antigua ciudad romana de Solia, una urbe de carácter industrial, que servía para la transformación del mercurio, cinabrio, plata o plomo, que después se enviaba a la capital, Corduba, y desde allí a Roma.

Detrás de este hallazgo está el investigador de la Universidad de Córdoba (UCO), Antonio Monterroso, que ha dirigido las prospecciones, financiadas por la Delegación de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. Siempre se había pensado que la ciudad perdida de Solia estaba en el cortijo de Majadaigleisa de El Guijo, y los radares lo han confirmado, al descubrir restos de una calzada romana.

Monterroso ha explicado este martes que Solia era lo que los ingleses llamarían “una company town”, una ciudad de carácter industrial, asociada al yacimiento minero próximo de La Bienvenida (rico en mercurio), y la extracción de otros minerales de la zona de los Pedroches y El Guadiato, como el cinabrio (el mineral rojo que contiene el mercurio), la plata y el plomo. Todo ello se procesaba en esta urbe romana que, según los cálculos de este investigador, tenía unas seis hectáreas y media.

En ella vivía cerca de un millar de personas (en El Guijo, en estos momentos, apenas hay 300 vecinos). Su construcción, la calidad de los materiales utilizados en las piletas (hay bóvedas de dos metros de espesor y un uso del cemento importantísimo), y el procesamiento de los minerales (de allí salía la galena argentífera), demuestra que era una ciudad vinculada a Corduba desde donde luego se exportaba los minerales hacia Roma, a través del río Betis.

Antes de este hallazgo, Solia era una ciudad que aparecía en una inscripción junto a otras dos ciudades de similar naturaleza: Epora (probablemente situada en Montoro) y Sacili Martialium (que estaría en el término municipal de Pedro Abad). En el caso de Solia, la aparición de la calzada, unido a su tamaño, indica que sería una urbe con foro, termas, templo y todo lo que definía a las ciudades romanas del siglo I a.C. No obstante, según el investigador, la ciudad hallada es anterior incluso a la llegada de los romanos, bajo cuyo dominio “se amplía y gana en instituciones e importancia”.

Las prospecciones abren ahora la posibilidad de situar a El Guijo y a la comarca de Los Pedroches en el mapa de la arqueología. En este ámbito, Monterroso ha resaltado que el norte de la provincia, a diferencia del centro y sur de Córdoba, “adolece de parques arqueológicos públicos abiertos”. “En este sentido, desde la Junta se está trabajando bien para compensar este déficit”, ha indicado.

En este sentido, el delegado territorial de la Junta, Eduardo Lucena, ha precisado que la de El Guijo fue una de las cuatro prospecciones que se hicieron en 2023 por toda la provincia, así como la que ha arrojado resultados más espectaculares a nivel arqueológico.

“Esto sitúa a El Guijo en el mapa de la arqueología y el interés cultural”, ha dicho el delegado de Cultura, que se ha puesto a disposición del alcalde para ayudar a una posible intervención municipal que, en el futuro, pueda sacar a la luz los restos “de manera ordenada y poco a poco”.

