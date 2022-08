Poetas por el Clima convoca el Primer Certamen Nacional de Ecopoesía de España

El movimiento cordobés Poetas por el Clima, nacido en Córdoba en el año 2020, ha dado un paso más en su ambición de vincular la poesía y el medio ambiente con la convocatoria del Primer Certamen Nacional de Ecopoesía de España, llamado Salvar la casa.

“El calentamiento global del planeta ha pasado de ser una advertencia o una inquietud restringida a la comunidad científica y al movimiento ecologista, a ser una preocupación fuertemente instalada en la conciencia ciudadana. Este salto ha sido posible gracias a la insistencia y rigor con que la comunidad científica está presentando sus evaluaciones, donde llevan tiempo avisando de que nos encontramos ante una emergencia climática. Ante un desafío que nos exhorta a todos y a todas a actuar, consideramos que la poesía representa un ámbito fundamental para trasladar el mensaje al conjunto de la sociedad, contribuyendo a la sensibilización tanto de la ciudadanía como de sus representantes. Por este motivo, fruto de la colaboración entre Ecologistas en Acción de Córdoba y Poetas por el Clima de Córdoba, nace la convocatoria del I Certamen Nacional de Ecopoesía”, dicen en el manifiesto con el que se ha lanzado este premio.

Las bases del concurso ya están publicadas en la web de Poetas por el clima. El plazo de recepción de los trabajos se abre el 10 de agosto de 2022 y termina a las 23:59 del día 1 de diciembre de 2022. Las obras presentadas deberán ser inéditas, estar escritas en castellano, no haber sido premiadas con anterioridad y no encontrarse concursando en otros certámenes.

Para participar hay que presentar los trabajos, escritos en Times New Roman 12 a doble espacio, y que no sean menores de 400 ni excedan los 600 versos. No se puede enviar más de una obra por autor y éste debe identificarse (con su nombre o pseudónimo) en la portada junto al título.

El jurado tendrá en cuenta, además de la calidad literaria del poemario, que el mensaje esté en consonancia con la importancia de la naturaleza en nuestras vidas y la necesidad de estar en contacto con ella en todos los planos: emocional, estético, cultural, etc, así como con los peligros que conllevan seguir sobreexplotándola.

El premio consistirá en la publicación de la obra ganadora en una editorial de reconocido prestigio, siguiendo las recomendaciones de ecoedición que establece la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. El poemario tendrá una tirada de 300 ejemplares, de los cuales el ganador recibirá 20 en concepto de derechos de autor.

El fallo definitivo del jurado se dará a conocer el 31 de enero de 2022, se comunicará a la persona ganadora y se difundirá en medios de información y redes sociales.