Unas obras sacan a la luz unas tumbas romanas que podrían ser de los esclavos de la Villa del Ruedo

La villa romana de El Ruedo en Almedinilla es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la provincia de Córdoba. Estas semanas, durante unas obras que está ejecutando el Ayuntamiento de este municipio se ha producido un hallazgo casual. Según un informe arqueológico firmado por el director del Ecomuseo del Río Caicena, Ignacio Muñiz, el hallazgo podría corresponder a la necrópolis de los esclavos y trabajadores del poblado de la villa romana de El Ruedo.

El descubrimiento se ha producido durante las obras que desde comienzos del mes de marzo desarrolla el Ayuntamiento de Almedinilla en el entorno del albergue municipal y el centro de formación anexo. El Consistorio está construyendo un aparcamiento para autocaravanas en la zona, ante la alta demanda de turismo de este tipo que cada vez más tiene la comarca de la Subbética. La zona es aledaña al Bien de Interés Cultural (BIC) y el entorno de la villa del ruedo.

“Cuando la máquina excavadora ensanchó el cauce del barranco que delimita la propiedad por el lado Sur (para su mejor drenaje) comenzó a extraer restos constructivos romanos (ladrillos, tegulae) y fragmentos cerámicos y de dolia que hemos considerado basureros. La máquina también descubrió lo que parecía una tumba que quedó afectada por la obra, a una profundidad de 1,70 metros de la superficie (de ahí que no se vieran materiales arqueológicos en superficie), quedando en el perfil del terreno que estaba explanando”, señala el informe arqueológico, divulgado también a través de las redes sociales del Ecomuseo.

Rápidamente se dio aviso al arqueólogo, que trató de verificar si se trataba de un hallazgo aislado o bien formaba parte de una nueva necrópolis. Los trabajos desarrollados de manera urgente han podido determinar que es una necrópolis, tras excavaciones en unos 60 puntos diferentes. “Consideramos que son tumbas de cremación, llegando a la cota de los túmulos originales que servían para cubrir el enterramiento, muy frágiles y difíciles de ver, compuestos por un cúmulo de piedras de pequeño tamaño y fragmentos de tegulae y dolia”, expone el arqueólogo.

El director del Museo de Almedinilla ha propuesto al Ayuntamiento crear una zona de Reserva Arqueológica cubriendo los restos con una capa de tierra de unos 40 centímetros y esperar la ocasión para excavar las tumbas en detalle y con los medios suficientes, autorizaciones pertinentes mediante. De esta manera este espacio proyectado para parking de auto-caravanas verá modificado su diseño para que esta zona de reserva quede al margen de los trabajos de acondicionamiento. “Así se compromete el Ayuntamiento de Almedinilla y a la espera de la pronunciación de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía”, señala.

Ignacio Muñiz afirma que “se trata, en principio, de la necrópolis de cremación romana fechada entre el siglo I y IV y correspondiente a las primeras fases de ocupación de la villa romana de El Ruedo (hasta ahora no se sabía su ubicación) y que terminó dando paso a la gran necrópolis de inhumación (siglo IV-VII) que ha sido excavada en diferentes momentos (aunque aún no está agotada) proporcionando más de 300 tumbas. La nueva necrópolis debe extenderse por las fincas aledañas (fuera ya de la superficie municipal y en parte en zona de Entorno BIC) y es posible que (por la pobreza extrema de materiales) corresponda con el lugar de enterramiento de esclavos y trabajadores del fundus”, expone.

De hecho, en las tumbas no se han encontrado ajuares ni huesos “debido a la matriz arcillosa”. “Nos recuerda a otra necrópolis romana excavada en Almedinilla, en el paraje de Las Esperillas, y asociada a un pequeño poblamiento rural”. Muñiz afirma que este hallazgo permitirá ayudar a los arqueólogos a “conocer mejor las primeras fases de colonización romana y las condiciones de vida de los trabajadores asociados” a esta población. Este tipo de hallazgos apenas se ha documentado “por la fragilidad de los restos” que estas personas tan pobres “dejaron tanto en la muerte como en la vida”.

