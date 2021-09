Llega a Córdoba la histórica exposición sobre la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano

El Archivo Histórico Provincial de Córdoba acoge la exposición "Firmaron de su mano: Magalhães y Elcano", promovida por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico para difundir la importante gesta protagonizada por los navegantes y exploradores Magallanes y Elcano, con motivo de la conmemoración del 500 aniversario de este Primer Viaje de Circunnavegación de la Tierra (1519-1522).

La muestra se centra en varios documentos en los que los héroes del viaje dejaron por escrito y "firmado de su mano", sus disposiciones y últimas voluntades antes de emprender rumbo a las islas Molucas. Son escrituras notariales que fueron recogidas y encuadernadas en los libros registro o protocolos de las escribanías. De enorme interés, en ellos se reflejan detalles relevantes y poco conocidos que ayudan a conocer mejor a los protagonistas de la hazaña.

“La exposición nos descubre nuevos aspectos de esta gesta, gracias a las nuevas investigaciones. Nos vamos a encontrar algo muy curioso como son varios fragmentos del testamento de Magallanes, o la documentación sobre los preparativos antes del viaje en la Noa Victoria”, ha expuesto Cristina Casanueva, delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, durante la inauguración de la exposición.

En el caso del único fragmento que se conserva del testamento original de Magallanes, que fue firmado el 24 de agosto de 1519, “su descubrimiento ha sido relativamente reciente, así como su restauración por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)”, ha explicado Casanueva.

“Son detalles que no se conocían y que complementan la visión que tenemos de los protagonistas. Fue un viaje muy arriesgado. Ya se había descubierto América, pero no se conocía la vuelta, ni cuánto iban a tardar. Se preparan para una posible muerte, de hecho, muchos no volvieron”, añade Alicia Córdoba, directora del Archivo Histórico Provincial.

Los visitantes pueden conocer los documentos en facsímiles, y se presentan acompañados de una colección de mapas y réplicas de instrumentos de navegación de la época. “Es una muestra muy didáctica, con elementos que se pueden tocar y se disfruta con estas fascinantes aventuras, por lo que vamos a invitar a los colegios”, ha añadido la delegada.

La exposición que hoy se inaugura en el Archivo Histórico Provincial permanecerá abierta del 13 de septiembre al 23 de octubre de 2021, en horario de 10:00 a 14:00 de lunes a sábado. Una muestra que forma parte de la oferta que la Consejería de Cultura ofrece en la provincia de Córdoba y que amplía a la ya existente en el Teatro Cómico Principal, el Museo Arqueológico y de Bellas Artes de Córdoba.