Pablo García-López: “Para ser un buen músico tienes que tener interés en lo que pasa en el mundo”

A Pablo García-López ha sido el primer maestro del programa Talento Capital, un nuevo proyecto de la Delegación de Juventud que nace como evolución del anterior Danza Capital, y que arrancó con una enérgica charla del tenor cordobés, una de las voces jóvenes más importantes del panorama lírico español, en el mismo sitio donde cantaba sus primeros gorgoritos, el Conservatorio Músico Ziryab. Una experiencia que el joven artista está deseando repetir, si uno atiende a la pasión con la que habla en la entrevista que sigue a estas líneas.

Pablo García-López: "Decir amor no es lo mismo que decir 'amore' en italiano"

PREGUNTA. A ti que te llamen maestro no te gusta ni un poquito.

RESPUESTA. Nada. A mí lo que me gusta es aprender. Pero ha sido algo muy especial. Porque es que, para empezar, ha sido en el Conservatorio medio, donde yo empecé a estudiar canto. Entonces, reunirme allí, no sólo con mis profesores, los que me han visto crecer, ha sido algo súper emocionante. Y luego, compartir con los chicos jóvenes que empiezan, pues la verdad sea dicha, era algo que me apetecía un montón.

P. ¿Cómo surge la idea?

R. Pues lo pedí yo en una entrevista, pero diciendo que no tenía implicación con la ciudad en el tema educativo. Y, en seguida, el Ayuntamiento, desde Juventud, se puso en contacto conmigo para remediar esto y me ofrecieron esta Master Class, que creo que además quieren que sea la primera de varias. Y bueno, ha sido algo muy bonito. Me ha llenado de energía. Porque la gente se abrió mucho. Todos los chicos, fue impresionante cómo compartimos. Yo les expliqué un poco mi visión de la técnica, del mundo de la lírica, del canto… trabajamos cosas muy diferentes.

P. ¿Y cómo ves la cantera?

R. Pues me gustó mucho ver el nivel que asoma en Córdoba. Además en una época concreta, porque para mí acaba una era. Córdoba acaba de perder a los dos referentes grandísimos de canto en un par de meses, Carlos Hacar y Carmen Blanco. Carmen, sobre todo, además era intérprete. Y en ciudades como Córdoba, ciudades pequeñas, estos referentes son muy importantes para las generaciones que vienen, porque son la gente que está en la ciudad. Yo, al final, voy de vez en cuando, aunque esté muy implicado en la ciudad.

P. Pero tú estás ahí, eres una especie de emblema para la gente joven, tú estabas más sólo.

R. Hombre, yo estuve solísimo. Y además me costó muchísimo trabajo, porque la confianza en mi calidad artística y musical estuvo en entredicho mucho tiempo. Al principio fue muy difícil y esto es algo que yo le explico a la gente. Cuando haces un repaso de los años, pues llegas a entender que haya pasado de estar en entredicho a ser académico de la Real Academia. Yo es que me parto, aquí se pasa de juanillo a juanón.

P. Me imagino, además, que cuando estás con estos chavales, te ves a ti mismo. ¿Qué recuerdas de ese chico que empezaba?

R. Recuerdo un chaval, y esto lo he visto en ellos, con muchas ganas de aprender, que estaba muu receptivo a lo que llegaba. Yo he sido una persona que, por mi intuición, es por lo que he podido sobrevivir en el mundo de la música. Eso lo dije: Seguid vuestra intuición personal en todo, tanto en la vida, como en la carrera del canto, que es muy difícil. Y me vi muy reflejado en eso. Yo, además, fui a Salzburgo, haciendo master class en muchos sitios, en el Centro de Perfeccionamiento de Valencia, y todo lo hacía siendo receptivo. Y luego, les hablé también de que el mundo del canto es un mundo de élite artística, en el que hay que estar muy bien preparado.

P. Y que hay una cara B, claro.

R. Por supuesto, que el mundo de la música no es sólo el glamour de los conciertos. Es llegar a Munich en plena noche con nieve hasta las orejas y tener que ir corriendo al apartamento o al hotel, que un día no duermes bien y tienes que estar a la mañana siguiente con el maestro Chailly… Hay muchas cosas que no se cuentan y que no son parte de esta vida.

P. Historias que para ti eran a lo mejor inimaginables.

R. Yo creo que lo que puedo transmitir muy bien que un chaval de Córdoba muy normal, que vivía en el Cámping, ha hecho esta carrera y no hay que ser alguien extraordinario. Que lo que hay que hacer es trabajar mucho y creer en tu talento. Que todavía decían hace poco que mi padre y mi madre es alguien del teatro, y mira, eso no es así, y no pasa nada. Es como decirles: no creáis en esto como algo de padrinos, que las cosas se consiguen con un trabajo grande y creyendo en ti. Al final, tú eres quien más tienes que creer en ti.

P. El único camino es el esfuerzo y el trabajo y no frustrarte cuando no llegas.

R. Y añadiría que hay que ser un gran músico, que esto no es sólo la voz.

P. Como dicen los flamencos: hay que ser cantaor y aficionado.

R. Exacto. Totalmente. Porque es que aquí no se para de aprender y yo sigo estudiando. Yo ahora mismo estoy en el Liceo, con una ópera de Puccini que estamos haciendo, y estoy ya estudiando otras cosas y repertorios nuevos, una ópera de Mozart que voy a hacer próximamente. O sea, siempre estoy estudiando cosas nuevas. Y esto también se lo he dicho: no hay que ser cabezón y pensar en ser cantante sólo mirando la voz, sino que para ser un buen músico tienes que tener interés en lo que pasa en el arte y en el mundo. ¿Cómo vas a contar las cosas si no sabes qué está pasando? Hay que ser artista pero desde el día de hoy. Los músicos no podemos quedarnos en el siglo XVIII.

P. ¿Y por curiosidad, qué escuchas tú cuando decides aparcar a Mozart o a Beethoven?

R. Escucho muchos podcast y mucha radio. Ahora que vengo del Liceo de hacer un drama, me encanta ponerme a Berto Romero y a Buenafuente por la noche y me parto. Y ahora, fíjate, estoy hartándome de escuchar cosas de Navidad. Porque como no estoy en mi casa, pues es como que necesito algo que me transporte a mis años en Córdoba.