Noche de rock garajero neoyorquino en Córdoba con The Fuzztones

El Ambigú de La Axerquía acoge este viernes el concierto de la legendaria banda neoyorquina The Fuzztones, uno de los grupos más míticos del garage rock, que hacen parada en Córdoba dentro de su gira nacional.

El concierto, con un precio de entrada anticipada de 20 euros (con consumición incluida), comenzará a las 21.30 horas y al frente, liderando la nueva formación, estará Rudi Protrudi, líder de la banda nacida en Nueva York en 1980.

Portrudi formaba parte de la banda Tina Peel, una combinación de sonido bubblegum y los últimos coletazos del punk antes de montar The Fuzztones, el grupo con el que aspiraba a dar salida a su pasión por los sonidos más primitivos, cavernosos y psicodélicos de los sesenta siempre con los Sonics como punto de partida.

Despreciados en un principio por la crítica de la ciudad que les acusa de meros revivalistas, su número de seguidores se multiplica a medida que se van sucediendo sus directos en salas tan míticas como el CBGB o el Mudd Club y se convierten en una de las bandas principales de la explosión garagera de la ciudad.

Su primer disco, el ya legendario single Bad News Travel Fast, se publica en 1984, un auténtico clásico del garage-rock atemporal. Un año más tarde se publica su primer largo, el no menos clásico Lysergic Emanations que les aupa hasta la cabeza del pelotón garagero internacional, sobre todo en Europa donde se convierten en banda de referencia y continente en el que girarán continuamente desde entonces.

Tras 43 de existencia, The Fuzztones han logrado el estatus de “leyenda” dentro del Garage Rock. Han influido en cientos de grupos, desde The Hives a The Horrors. Continúan en la actualidad realizando giras, especialmente por Europa, y son habituales en los carteles de los grandes festivales de rock.