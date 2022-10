“No hacen carteles, sino mundos”: el festival Alcine se rinde ante una agencia creativa cordobesa

El Equipo Sopa, una agencia de creatividad fundada por tres cordobeses -Luis y Álvaro León y Virginia Velasco-, con sede en Madrid y que trabaja desde hace una década en el mundo del cine y la televisión, será objeto de una exposición retrospectiva en el marco de Alcine, el festival de cine de Alcalá de Henares (Madrid).

“SOPA no hace carteles, sino pequeños mundos. Esta exposición revela caso a caso los secretos del pequeño estudio responsable de los universos de algunas de las series y películas más relevantes de los últimos años”, explica la web del festival sobre la exposición centrada en este estudio creativo, que fundaron estos tres cordobeses como un ejercicio experimental en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad de Sevilla durante 2005, y que, más de quince años después, es una de las agencias más valoradas y respetadas en el sector audiovisual.

Sopa entró en el cine de la mano de Paco León, que contó con su creatividad para su exitosa dupla de películas que hizo con su madre Carmina Barrios y, desde entonces, ha mantenido una colaboración estrechísima con el estudio, que fue el responsable de Arde Madrid, KIKI y Rainbow.

Además, han dejado sus ideas en varios proyectos de Movistar plus, como la imagen de la reciente Apagón (Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Isa Campo…), de la serie La Peste de Alberto Rodríguez, Libertad de Enrique Urbizu, Justo antes de Cristo de Montero y Maidagán, Vida perfecta de Leticia Dolera, o La Fortuna de Alejandro Amenábar. También está detrás de otros mundos más allá de la pantalla, como el del Centro Dramático Nacional o la Bienal de Sevilla.

Una trayectoria que ha estado jalonada de reconocimientos: Premios Unión Europea RegioStar 2012 a uno de sus trabajos como una de las 6 mejores piezas de la Unión Europea; Premio honorífico a la mejor agencia egresada de la Universidad Sevilla; Premio Asaenec a la colaboración social 2010; Proyecto invitado de la experiencia Cartográfica y expo Matadero Madrid (2010) o Laus de Plata 2011 Naming, por la FAD en Barcelona en 2011; Mejor Campaña de Marketing de Obras Audiovisuales en la VI Edición de los Premios de Marketing Cinematográfico Proyecta, entre otros.

“Lo peculiar de este laboratorio creativo es que teje, junto a cineastas y productores, no ya un cartel, una cabecera o un spot, sino lenguajes propios que atraviesan cada una de las obras, que empiezan el juego con el espectador desde antes de que vea la película o la serie y continúan después. Es por esto que no hay ‘un cartel’, sino toda una serie de ellos cada vez, las gráficas se multiplican dentro de cada universo, cobran vida en piezas audiovisuales, en poemas visuales, en gags, en piezas de arte público…”, explican desde Alcine, que además les ha encomendado a estos tres cordobeses el arte de su edición número 51.

La exposición estará disponible en la sala Antonio López del hospital de Santa María la Rica de Alcalá de Henares entre el 4 de noviembre y el 11 de diciembre. Además, el jueves 10 de noviembre, los responsables de Sopa participarán en un turno abierto de preguntas en el Corral de Comedias.

