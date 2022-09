Nani Cortés: “Córdoba está hecha un caos para ser artista”

A Nani Cortés le corre el arte por las venas. Sobrino de El Pele y hermano de Lin Cortés, es el tercero de la familia que mueve el flamenco a otros rincones. El cordobés ha estrenado recientemente su segundo disco Nadie me conoce, una recopilación de temas en los que ha podido colaborar con varios artistas y con el que ha dejado atrás el lado “más comercial” de su primer trabajo. Con este nuevo disco continua también en la lucha de mantener el flamenco más vivo en la ciudad.

PREGUNTA (P). Para quien aún no te conozca ¿quién es Nani Cortés?

RESPUESTA (R). Nani Cortés es un artista más del mundo que desde que tenía 4 o 5 años en las bodas ya cantaba. Tengo familia artista, mi madre siempre ha cantado, mi tío es El Pele...ya llevaba la música en la sangre y de pequeño ya me ponían a cantar en los eventos.

P: Y ese Nani que cantaba de pequeño acaba de presentar ya su segundo disco 'Nadie me conoce'

R: Sí, el primero me lo hizo mi hermano Lin, y este lo hemos hecho gracias a Fran Pérez porque no estaba muy inspirado para hacerlo, estaba un poco pasota. Pero Fran me dijo “tú tienes que hacer un disco porque lo digo yo”, y él se encargó de todo, lo averiguó, y la verdad que ahora estoy encantado.

P. ¿Y qué puede encontrar la gente en él?

R. Tiene un poco de todo, flamenco jondo no hago porque creo que no se me da bien. Pero es un disco muy divertido, con letras verídicas, se puede bailar, se puede sentir. Es un disco muy sentío, a mí me encanta.

P. ¿Qué cuentan esas historias?

R. Los temas son de otra gente, son una maravilla. Frasquito, por ejemplo, me ha dado el Como antes, que es el pelotazo del disco y el Nadie me conoce, que es una historia verídica que le pasó a él. Luego está Remache o el tema que hice con Antonio Carmona, que también es una maravilla. Todos me han cedido sus historias para el disco.

P. ¿Hay alguna diferencia o evolución entre el Nani del primer disco y el de Nadie me conoce?

R. El primero por llamarlo de alguna forma, era más comercial. Pero para mi es un discazo, me siento súper identificado con ese disco, y todavía cuando me pongo a cantarlo en los directos me siento más cómodo cantando los temas antiguos que los de ahora. No sé lo que es pero es como que son más míos, son de mi hermano que me conoce más.

P. Ahora has estado de gira, también tocarás pronto en Sevilla ¿cómo lo está acogiendo el público?

R. Sí, con Amara y Coral Rodes vamos a tocar en Sevilla voy de invitado a un concierto suyo. El público lo ha acogido muy bien porque el tema de Como antes la ha liado fuerte. Hemos estado en ferias de muchos pueblos y muchos sitios de playa también y ahora nos quedan las ciudades céntricas. A partir de octubre faltan muchas por hacer como Sevilla, Jerez, Barcelona o Madrid.

La música de hoy en día cada vez me gusta menos

P. Como antes, con Pitingo, ha llegado ya a los 6 millones de reproducciones en Youtube ¿cómo es que tanta gente haya visto tu trabajo en tan poco tiempo?

R. Yo sabía que este tema iba a ir bien pero no que iba a ser para tanto porque en el flamenco hoy en día que tenga 5 o 6 millones de visitas en unos meses es complicado; no es como un tema de reguetón que a los pocos días tiene ya millones de visitas, en el flamenco está más complicado por desgracia. Pero me ha alegrado muchísimo porque yo hice el disco con ilusión, pero tampoco me esperaba que llegara a esto.

P. Y no solo has colaborado con Pitingo en este disco porque está lleno de colaboraciones

R. Sí, está mi hermano Lin, Vicente Amigo, Piraña, Paquete, Antonio Carmona, Josemi Carmona, Aurora Losada, Diego Carrasco...no sé si me olvido a alguien.

P. ¿Te queda alguien en la lista con quien colaborar?

R. Ahora vamos a hacer un proyecto nuevo con Mestiza, un temita de ellas en el que canto yo y que irá con videoclip. De hecho, estos días iré al estudio ya a grabar. Será un single, que es lo que se lleva ahora y quiero probar a hacerlo con ellas.

P. Ya que lo mencionas, ¿Qué te parece el cambio de publicar single a single?

R. Mientras se hagan cosas bonitas me parece perfecto, lo que pasa es que lo que se hace últimamente me parece fatal (risas). Cuando escucho a alguien que hace algo bueno me alegro mucho, pero es que, personalmente, la música de hoy en día cada vez me gusta menos.

P. Tu hermano Lin ya comentó en otra entrevista a Cordópolis que Córdoba ya no es tan flamenca como antes ¿Cómo la ves tú?

R. El flamenco en Córdoba...si me hablas de flamenco en Córdoba se me viene mi tío El Pele y Vicente Amigo. De esos dos puede presumir esta ciudad porque no se puede tocar mejor que Vicente Amigo y no se puede cantar mejor que mi tío El Pele. Pero Córdoba está hecha un caos para ser artista, nadie es profeta en su tierra. Pero hace poco hicimos un concierto Nani Cortés y Amigos que estuvo bastante bien, de hecho vendimos como 1.000 entradas.

P. ¿Sigues apostando por Córdoba para desarrollar tu carrera?

R. Sí, sí, de hecho presento el disco aquí también. Quiero presentarlo en Navidad o en noviembre, quiero hacer una presentación chula en Córdoba.

P. Y aparte del proyecto con Mestiza y los próximos conciertos ¿algún proyecto más entre manos?

R. Sí, aunque se sale un poco de la música, voy a montar un restaurante con mi primo que se va a llamar La Lianta. Aunque también haremos conciertos en directo, al igual que aquí (en La Chiquita de Quini). Habrá espectáculos de flamenco de gente de Córdoba, para escuchar mientras comes a gente cantar. Esperemos liarla (risas).