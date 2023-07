La rapera puertorriqueña Young Miko viraliza una adaptación del 'Aserejé'

La rapera puertorriqueña Young Miko, que acumula millones de seguidores en sus redes sociales, se ha vuelto viral con un sample o adaptación de un trozo del famoso Aserejé de Las Ketchup. Un tweet en el que mostraban este fragmento de vídeo ha llegado a alcanzar los 3.2 millones de reproducciones en tan solo tres días.

Ha sido un anónimo el que ha escrito en twitter alabando el trabajo de Yong Miko, aunque con una leve confusión, ya que ha dado por hecho que el gran hit de las cordobesas es argentino. “El amor de young miko por argentina es impresionante, la mina sacó ft con Nicki, Cazzu y ahora un sample del Aserejé ”, escribía.

Pero la viralización del mensaje ha hecho que los cordobeses (españoles, que no argentinos) salgan a defender el verdadero origen del tema que se convirtió en un hit en los 2000. “El Aserejé no es argentino, es un one hit wonder de las Ketchup que eran un grupo español”, respondía un usuario. “Porque Las Ketchup son de la famosísima región argentina de Andalucía”, añadía otro twittero. “Qué tendrá que ver el Aserejé de Las Ketchup que son cordobesas, españolas”, escribía otra usuaria.

Los samples son extractos de una grabación de audio o vídeo (como canciones o películas) que se incorpora a otras grabaciones de sonido. Este puede utilizarse tal cual o modificarse a través de técnicas como el remix. No conocemos si el motivo de la viralización ha sido el propio sample de la puertorriqueña o la equivocación del argentino, al que decenas de twitteros han corregido en las respuestas al mensaje. Lo que ha quedado reflejado es que los cordobeses y los españoles tienen bastante claro a quién pertenece el famoso Aserejé.

che el amor de young miko por argentina es IMPRESIONANTE la mina sacó ft con nicki, cazzu y ahora un sample del ASEREJÉ merece más esa ciudadanía argentina que nathy peluso…pic.twitter.com/zjVIV3IHoE — juancho (@monopolyrings) 23 de julio de 2023