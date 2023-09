Pablo Alborán saca los sentimientos de los cordobeses a flor de piel

Unas letras que llegan al alma, saltos en el albero y un regalo muy especial. Pablo Alborán aterrizaba este viernes en Córdoba para dejarse abrazar por su fiel público en una noche donde los sentimientos estaban a flor de piel.

Septiembre viene pisando fuerte y este encuentro musical ha servido para recargar las pilas de todos los asistentes que se han acercado a la Plaza de Toros. El malagueño ha sido recibido con los brazos abiertos por un público que ha querido acompañar al artista en cada sílaba de sus estrofas. En el baile, en las palmas y en los aplausos que inundaban la Plaza cada vez que el artista terminaba de cantar una canción. Unos asistentes que aprovecharon con creces las dos horas de sus canciones empezando por Carretera y manta.

Tabú o Voraces también se sintieron en el Coso de los Califas, aunque uno de los momentos más emocionantes de la noche la protagonizó Tu Refugio, un tema que le robó una que otra lágrima a los espectadores al igual que ocurrió con Saturno. Temas que el público conoce y siente como suyos, letras que erizan la piel y momentos donde el vínculo del artista con su público es irrompible.

Entre canción y canción el artista tuvo tiempo para dirigirse a su público y recordarles que vida solo hay una. “Esta noche lo único que quiero es daros toda la energía positiva, pasarlo bien, olvidaros de los problemas y recordar durante estas dos horas que estamos vivos y que hay que vivir la vida al cien por cien”.

Es todo un hecho que las letras de Pablo Alborán no pierden su magia y eso se demostró y se recalcó antes de cantar Solamente tú. “Estoy viendo que hay gente que ha venido esta noche y que lleva viniendo desde que empecé a hacer, hace trece años, los primeros conciertos aquí en Córdoba. Gracias por seguir viniendo. Por no soltarme nunca. Esta canción la dedico por las primeras veces, cada vez que me subo al escenario intento que sea como la primera vez y vosotros hacéis que sea posible. ¡No se pierde la magia ni por asomo!”. Ocurrió algo parecido también con Prometo. De todos los espectadores que latían en los Califas al ritmo del malagueño, unos muy especiales se ganaron una dedicatoria del artista, ya que parte de su familia eligió Córdoba para seguirle en su gira.

Tras sus grandes éxitos, también hubo cabida para interpretar temas recién salidos del horno como Mariposas, canciones con historia, canciones nuevas y canciones especiales ya que una de ellas se pudo describir como un regalo. Como explicó el artista es un agradecimiento para todos los que disfrutan de la música en vivo, es decir, una canción que solo se puede vivir en los conciertos. “No sabéis lo que es después de trece años poder seguir haciendo música, poder seguir dando conciertos y que sigáis estando allí apoyando mi carrera y mi música. Es un regalo, mucho trabajo pero desde luego también la suerte de tener el 'publicazo', que es un público inigualable”.

Llueve sobre mojado, Amigos o La fiesta fueron algunas de las últimas que se disfrutaron en la Plaza de Toros cordobesa. Aunque el cantante no se iba a bajar del escenario sin agradecer a todos y a cada uno de los miembros de su equipo el trabajo que realizan cada día. Trece años de éxitos en dos horas de concierto, un viaje de emociones y de agradecimientos que Solamente él podría protagonizar.