La Orquesta de Córdoba ofrece conciertos extraordinarios por Navidad y Año Nuevo los días 21 de diciembre y 1 y 2 de enero, entre otras citas previstas para estas fechas de celebración y dar la bienvenida a 2022, en este caso en el Teatro Góngora y el Gran Teatro de la capital.

Según destacan desde la formación orquestal, el día 21 los más pequeños y no tan pequeños tienen una cita en el Teatro Góngora, a las 17:00, para escuchar 'Una canción de Navidad', del escritor Charles Dickens (1812-1870) y el compositor Sir Edward Elgar (1857-1934). Lo especial del concierto es que se escuchará la mágica historia con la narración de Marisol Membrillo.

Al respecto, el director de la Orquesta, Carlos Domínguez-Nieto, y Georg Blüml, director de teatro y ópera alemán "muy reconocido", ambos "apasionados de los cuentos" coinciden "de forma rotunda" en la elección de la música: 'Variaciones enigma' (1899). Elgar escribió esta obra con variaciones que dedicó a sus amigos como retratos musicales. Estos mismos retratos servirán para narrar musicalmente "este maravilloso cuento, que ha trascendido todas las épocas y cuyo mensaje permanece rotundo en la sociedad actual".

Posteriormente, la formación orquestal dará la bienvenida al año 2022 con una doble gala en el Gran Teatro, 'De Viena a Córdoba', recordando el concierto de Año Nuevo que desde décadas ofrece la Orquesta Filarmónica de Viena, ambas citas a las 20:30.

Con un "magnífico" programa, Strauss trasladará a los espectadores a Viena a golpe de vals, una familia de compositores que han marcado la tradición musical vienesa. Se interpretarán obras tanto del padre, Johann Strauss, como de sus tres hijos, Josef, Eduard y el más reconocido de todos, Johann Strauss hijo. Todas las piezas tienen su origen en la danza y la música de la familia Strauss.

