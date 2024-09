Del lleno de Robe o Sara Baras a conciertos solo al 13% de público: así fue el Festival de la Guitarra 2024

Robe y Sara Baras fueron los dos únicos espectáculos que llenaron en el pasado Festival de la Guitarra de Córdoba, en una de las épocas doradas de la música en directo a nivel mundial. El de Robe fue, de hecho, el concierto más multitudinario, sentando a 3.998 personas en el Teatro de la Axerquía durante la noche del 5 de julio. Sara Baras metió a 885 personas en el Gran Teatro el 12 de julio.

También llenaron cuatro de los cinco espectáculos gratuitos programados durante el Festival de la Guitarra, fuera de sus recintos habituales. Así, 993 personas asistieron al concierto de la Orquesta de Córdoba en el Patio de los Naranjos, 350 al encuentro de jóvenes guitarristas en el Patio Barroco de la Diputación, 120 al de Ali Khattab en la Casa Árabe y 70 a los recitales del Museo Romero de Torres. Eso sí, pincharon los recitales de la plaza del Potro, con el 64% del aforo. Esa noche jugaba España la semifinal de la Eurocopa contra Inglaterra a la misma hora.

En total, el Festival de la Guitarra ha tenido 31 espectáculos con 24.242 entradas vendidas. De pago, los únicos que han llenado fueron Robe y Sara Baras. Ha habido pinchazos importantes, como los 71 espectadores en el Teatro Góngora para escuchar a Alternative History Quartet, un 12,68% del aforo del recinto.

El festival parece consolidarse en el Gran Teatro, donde se programaron nueve espectáculos y la asistencia media fue del 66%, dos tercios del total. Solo Bill Frissell, un habitual, y Egberto Gismonti tuvieron menos de la mitad del aforo. Tomatito alcanzó el 83% y Caléxico el 78%.

Los conciertos de La Axerquía fueron muy desiguales. Del lleno de Robe al 20% del aforo que reunieron Doro más Eclipse o el 30% de María Peláez. Julieta Venegas apenas pasó del 34%, mientras que El Kanka no llegó al 40% del recinto. Europe, Sinfonity y Rozalén sí que superaron el 50%.

Los peores datos son los del Teatro Góngora, con una asistencia media del 36%. Solo Antonio Rey vendió el 80% de la taquilla. El resto osciló entre el 13% y el51% de Tarwua.

El Movimiento Ciudadano pide cambios

El Consejo del Movimiento Ciudadano, una vez conocidos los datos oficiales de asistencia al Festival de la Guitarra 2024, ve urgente abordar una reforma del Festival al comprobarse que en los ocho espectáculos del Teatro de la Axerquía no llegaron, de media, a la mitad del aforo, destacando que el concierto inicial solo alcanzó el 55% y el de cierre el 20%. “Esa asistencia contrasta con la programación de conciertos por la empresa privada en la Plaza de toros, con asistencia mucho más amplia. Es una muestra de que la programación efectuada ha sido poco atractiva para los cordobeses y cordobesas, que prácticamente son los que asisten a los conciertos”, han asegurado a través de una nota de prensa.

Igualmente, debe destacarse que los conciertos en el Teatro Góngora apenas han alcanzado la tercera parte de aforo y que incluso los del Gran Teatro solo han llenado dos terceras partes de las butacas. “Esos números no pueden maquillarse con la asistencia a los eventos de entrada libre o con la excusa de que la programación ha sido de mucha calidad y poco apreciada por el público cordobés. Tampoco comparando los datos con otros años en los que hubo menos espectáculos. Se llega al absurdo que el ayuntamiento financia los conciertos privados mientras que pierde patrocinio para el Festival”, denuncian.

“Lo cierto es que el Festival ya no atrae a espectadores que no sean de Córdoba y provincia, y en cantidad reducid, por lo que su efecto económico es mínimo en la ciudad, y que no consigue ilusionar desde el punto de vista cultural o artístico, salvo honrosas excepciones. Se necesita trabajar en la programación de espectáculos atractivos con tiempo, más allá de esperar a ver quién está de gira y le viene bien bajar a Córdoba. Hay que mantener una línea de trabajo durante todo el año de promoción del Festival puesto que, pasado el mismo, su huella se pierde en nuestra ciudad”, exponen.

Desde el Consejo del Movimiento Ciudadano, se insiste en que se contrate una evaluación externa especializada y que luego pueda dar lugar a un comisariado para el Festival y se recupere la apuesta por conciertos de gran formato, no dejándolos en manos de la iniciativa privada. Hay que repensar las fechas de celebración, pues el mes de julio va a ser siempre caluroso y cada día más, por lo que la actividad en la ciudad se concentra solo por la noche. Solicitamos que, paralelamente, se organice un proceso de reflexión con participación de la sociedad cordobesa, especialmente la de ámbito cultural, aunque lo ideal es que contáramos con un Consejo de la Cultura que oriente nuestra política en ese ámbito.