Las hermanas Labèque, el mejor dúo pianístico del mundo, abrirán el XXI Festival de Piano Rafael Orozco

El Festival de Piano Rafael Orozco, organizado por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, abrirá su vigesimoprimera edición con un concierto de Katia y Marielle Labèque, que integran el que para muchos especialistas es el mejor dúo pianístico del mundo. Las artistas ofrecerán el jueves 2 de noviembre en el Gran Teatro un concierto integrado por obras de Maurice Ravel (Mi madre la oca), Philip Glass (Orphée Suite), Bryce Dessner (El Chan) y Leonard Bernstein (piezas de West Side Story). Las entradas pueden adquirirse a partir de mañana lunes. El festival, dirigido desde sus inicios por Juan Miguel Moreno Calderón y que en esta ocasión se extenderá hasta el 18 de noviembre, se ha consolidado como una de las citas pianísticas de referencia en el panorama nacional y vuelve a ofrecer una edición marcada por la calidad y la variedad. El programa completo será dado a conocer en las próximas fechas.

Las localidades tienen un precio de 11 a 27 euros, con un 50% de descuento a profesores y alumnos de los conservatorios y un 20% a jóvenes hasta 30 años, mayores de 65 y desempleados.

Nacidas en Bayona en 1950 (Katia) y 1952 (Marielle), las hermanas Labèque llevan cinco décadas en la cima del pianismo internacional, reconocidas por su energía, versatilidad y sincronización. Recibieron clases de su madre, la respetada profesora de piano Ada Cecchi, estudiaron en el Conservatorio de París y muy jóvenes empezaron su carrera como dúo de piano. Ofrecen conciertos regularmente con las grandes orquestas europeas y estadounidenses (entre ellas, la Berliner Philharmoniker, Chicago Symphony, Cleveland Orchestra, Gewandhausorchester Leipzig, London Symphony, Los Angeles Philharmonic, Orchestre de Paris, Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam y Wiener Philharmoniker), y han colaborado con directores como Semión Bychkov, John Eliot Gardiner, Paavo Järvi, Zubin Mehta, Antonio Pappano, Simon Rattle, Esa-Pekka Salonen y Michael Tilson Thomas.

Su amplio y variado repertorio se remonta al siglo XVIII, lo que las ha llevado a ofrecer conciertos en fortepianos junto a conjuntos barrocos como Il Giardino Armonico, la Orquesta Barroca de Venecia o la Orchestra of the Age of Enlightenment. Compositores contemporáneos como Thomas Adès, Louis Andriessen, Osvaldo Golijov y Bryce Dessner han colaborado estrechamente con el dúo. En la Sala de Conciertos Walt Disney, Katia y Marielle Labèque estrenaron con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por Gustavo Dudamel, el Doble concierto para dos pianos y orquesta de Philip Glass. Han protagonizado además los estrenos mundiales de los Dobles conciertos de Bryce Dessner y Nico Muhly. Son artistas del sello Deutsche Grammophon.

Más de 200 pianistas de 30 nacionalidades (entre ellos, figuras como Grigory Sokolov, Elisabeth Leonskaja, Arcadi Volodos, Nikolai Lugansky, Boris Berman, Vladimir Ovchinnikov, Ludmil Angelov, Javier Perianes o Jorge Luis Prats) han participado en las 20 ediciones anteriores del festival, que pretende mantener viva la memoria del pianista cordobés Rafael Orozco (1946-1996) y situar a la ciudad de Córdoba en el mapa pianístico internacional.