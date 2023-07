Carlos Varela: “Me hace mucha ilusión volver al Festival de la Guitarra celebrando 40 años de carrera”

El músico y compositor cubano Carlos Varela llega este domingo al Gran Teatro de Córdoba para conmemorar sus 40 años de carrera, en un concierto dentro del 42 Festival de la Guitarra. El cubano ya tocó en el festival en los 90, y lo hizo solo en el Teatro Góngora. En esta ocasión, lo hace junto a una banda de músicos cubanos afincados, como él, en Madrid.

El cubano siempre ha estado muy vinculado a España y es que “Varela es un apellido completamente gallego”, cuenta en una entrevista a Cordópolis. De padres y abuelos gallegos, asegura que “se nota en la sangre y es un orgullo”. En 40 años de trayectoria el artista ha colaborado con grandes internacionales y nacionales como Miguel Bosé, Joaquín Sabina o Ana Belén. En el concierto de este domingo viajará por los temas de su dos décadas de carrera musical.

PREGUNTA (P): Repite este año en el Festival de la Guitarra y además para conmemorar 40 años de carrera, casi tantos como este evento, y esta vez no lo hace solo...

RESPUESTA (R): Sí, la verdad es que nos hace mucha ilusión regresar a Córdoba, es un honor volver a estar en este Festival enorme con un montón de músicos del mundo a los que admiro. Además, por primera vez, voy con mi banda y con un show en el que celebramos mis primeros 40 años de carrera. Vengo con una banda de músicos cubanos que viven en Madrid, José Mestre al piano, Arián Suárez en el bajo, y Fernando Faber a la batería. Junto a ellos hacemos un equipo en el que realmente nos entendemos muy bien.

P: Participa en un festival dedicado a la guitarra, ¿Qué significa para Carlos Varela este instrumento?

R: No sé que hubiese sido yo sin ese invento maravilloso que ha sido un instrumento con una larga tradición también en Cuba. Para los cantautores y los compositores es un instrumento muy abrazable y fácil de transportar, que ha dado lugar a crear grandes canciones de habla hispana como han hecho Serrat, Sabina, Milanés... es un legado y una obra enorme que ha dejado la guitarra para los compositores. Además, para mi es un instrumento maravilloso porque es parte de mi cuerpo, es como un brazo más.

P: Después de tantos años de trayectoria, ¿cómo ha evolucionado su desde que comenzó hasta ahora?

R: Gracias a Dios ha evolucionado, porque uno comienza primero escribiendo sus primeras canciones y nadie se puede imaginar que todo lo que empezó por un divertimento de la generación de aquellos años, en la que cuando casi todos queríamos escribir canciones como Silvio Rodríguez o Serrat. Y luego empiezas a descubrir que algunas comienzan a significar mucho para esta gente, te vas enredando y cuando miras atrás dices en qué momento pasó todo esto. Pero ha sido un camino, como todos, con tropiezos y piedras por todos lados que forman parte de la universidad de la vida para aprender a escribir canciones sobre lo que te rodea, lo que ves, lo que sientes. De alguna manera, has hecho más o menos un granito de arena dentro del mundo de llamada canción hispano parlante.

Cuando eres artista y vives en un país con una sociedad en ebullición, no te queda más remedio que escribir música comprometida con tu entorno

P: Su carrera también se ha caracterizado porque no deja atrás esa vertiente reivindicativa y crítica que ofrece la cultura, en este caso con su música, no?

R: Exactamente, cuando eres artista y vives en un país con una sociedad que casi siempre está en ebullición como el resto del mundo, no te queda más remedio que escribir una poesía, una música comprometida con tu entorno. Eso siempre es un camino con el que das paso para la censura, para las incomprensiones y eso ha sucedido en la historia de la humanidad desde Bob Dylan, Silvio Rodríguez...pero forma parte del oficio de escribir canciones cuando te introduces en paisajes sociales y humanos que suelen ser controvertidos.

P: ¿Algún tema nuevo a tratar en este disco que no haya tratado antes? Aunque en tantos años de trayectoria hay cabida para demasiados...

R: Es difícil, pero te aseguro que hay muchos temas nuevos. No hay nada mejor que cuando una canción o un disco sobre todo le gusta mucho a uno mismo. A mi me genera pasión escribir nuevas canciones y desde hace dos años estoy componiendo mucho. Quiero hacer este disco con colaboraciones de colegas de España y Estados Unidos.

P: ¿Ha pensado ya con quién? ¿Los conocemos?

R: Va a haber de todo, hay sorpresas porque me gustaría colaborar con nuevos amigos y con gente que no conoces aún. Pero lo más interesante es que va a ser un disco de canciones muy frescas, nuevas, con cambios diferentes en lo musical, en lo poético, y sobre todo muy divertido. Es un disco serio pero muy divertido.

P: Y en el concierto en el Gran Teatro, ¿qué va a poder escuchar el público? ¿Alguno de los temas nuevos?

R: Es posible, puede que sí o puede que no (entre risas). Tenemos una selección de canciones de todas las épocas, un recuento rapidito de estos 40 años. Todas las canciones están enlazadas como un viaje, y hay canciones desde el disco Como los Peces hasta el último disco. Hay un recuento de lo que han significado muchas de estas canciones para nosotros y para mucha gente.

P: ¿Cómo se hace una selección tan breve de canciones después de tantos años de trabajo?

R: Lleva bastante tiempo porque se tienen que quedar fuera muchas y es como cuando te preguntan a qué hijo dejarías atrás. Pero con los años, de alguna manera, uno sabe qué canciones -que fueron escritas hace muchos años- siguen teniendo vigencia y la gente lo sigue pidiendo. Va a ser un programa lo más cercano posible con una dramaturgia que ya hemos probado y funciona en muchos.

P: Y según tengo entendido, hay también un espacio de homenaje a Pablo Milanés.

R: Siempre, porque para mí fue como un padre y una influencia, una universidad tremenda. Siempre que me subo a un altar lo recuerdo, porque realmente su partida fue bastante reciente y cantarle a Pablo Milanés es una manera de dejarlo volar, de que su alma y su voz vuelen por donde quiera que esté y que sí de alguna manera marcando ese respeto que varias generaciones de cubanos le tienen a su legado a su voz y a su obra.

P: Y además de este disco, ¿está trabajando en otros proyectos?

R: Claro, no solo tengo el proyecto de este disco, tengo otros. Por ejemplo estoy trabajando en un disco que se basa en temas instrumentales sin letra, para cine o teatro, que es algo que me gusta porque a veces la música dice más que mil palabras. Y otro que sería con discos del mundo, otro en homenaje a Pablo a Milanés.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!