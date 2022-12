'Campanas de la Mezquita', el videoclip navideño de Planneo

La Delegación de Juventud cierra 2022 felicitando la Navidad y deseando un 2023 lleno de nuevos proyectos y talento en movimiento y lo hace con este videoclip creado, cómo no, desde el talento joven local.

Se trata de una versión de Eles Bellido del popular villancico Campanas de la Mezquita de Ramón Medina, interpretada en la voz de Beli Molina, acompañada de los músicos del A Piacere String Trío y el cuerpo de baile del Boombap Dance Studio.

Música original y letra: Ramón Medina

Producción musical y orquestación: Eles Bellido

Grabación, mezcla y masterización: Luis Dávila Oria

Voz: Beli Molina

Hang y marimba: Víctor Urbano Molina

Cuerdas: A Piacere String Trío

Palmas: Richard Gutiérrez y Alberto Parraguilla

