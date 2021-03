Calamaro, Manolo García y Vicente Amigo, un triplete 'Para no olvidar'

Un sombrero sobre una mesa en Barcelona, unas gafas de sol en Madrid y una guitarra en el Triunfo de San Rafael. Veintiún segundos de trailer han bastado para que los amantes de la música saliven ante Para no olvidar, la canción que une las voces de Andrés Calamaro y Manolo García con la guitarra de Vicente Amigo.

Se trata de una nueva versión de uno de los grandes éxitos de Los Rodríguez, compuesta por el astro argentino, y que ha revisitado acompañado de dos artistas a los que admira. El propio Calamaro escribía en Twitter: "Qué privilegio compartir Para No Olvidar con el talento y la clase de artista de la talla de los que conforman esta versión".

Poco después mencionaba al guitarrista cordobés en un segundo tuit, que acompañaba con un extracto del solo de guitarra grabado por Amigo para esta canción, descrita por el propio Calamaro como "una irresistible aleación de bolero y compás de arte flamenco". "Para No Olvidar se consagra como cante de ida y vuelta en esta peculiar interpretación íntima y coral", escribía.

La admiración de Calamaro por el guitarrista cordobés ya quedó patente cuando acompañó a Vicente Amigo en Córdoba en la presentación de su último disco, Memoria de los sentidos, en 2017. Aunque su relación es mucho más antigua, ya que ambos compartieron su música en el sello que fundó otro cordobés, el productor Paco Martín, a principios de los 90.

Aquel sello se llamaba Pasión, y para él grabaron Los Rodríguez, Vicente Amigo, El Pele, Antonio Vega, Lole y Manuel o Extremoduro, entre otros.

