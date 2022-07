Andrés Calamaro y Susan Santos desembarcan este sábado en el Festival de la Guitarra

En el marco del 41º Festival de la Guitarra de Córdoba, la artista Susan Santos presenta este sábado en el Teatro Góngora, a las 20,30 horas, su 'power trío' de rock, blues y músicas de raíz americana, mientras que el Teatro de la Axerquía recibe, a las 22,30 horas, a Andrés Calamaro, quien llega con su nuevo disco, 'Dios los cría', una recopilación de sus grandes éxitos.

Tal y como ha indicado la organización en una nota, la extremeña Susan Santos (Badajoz, 1982) aprendió de forma autodidacta a tocar la guitarra y cantar llevada de su pasión por la música. Años después acabó instalándose en Madrid, alimentando sus creaciones con la ayuda del blues en su búsqueda de un sonido más próximo a lo cotidiano y un lenguaje capaz de aglutinar ingredientes llegados de otros estilos, como el rock & roll y la música de raíz americana.

Su personalidad artística está ya presente en su primer disco 'Take me home' (2010), al que le han seguido otros cuatro álbumes más, el último 'No U Turn' (2019), y un EP, 'The L.A. Sessions', editado en 2020. Su virtuosismo y energía en escena la hicieron merecedora en 2018 de un premio en los European Blues Awards --los Grammy del sector, en los que entre otros están premiados Joe Bonamassa o Beth Hart-- en la categoría de Best Musician Performance, galardón al que le han seguido otros como la nominación de su disco 'No U Turn' en los Texas Sounds Music Awards y el premio Best Album Femele en los LA Critic Awards.

Susan Santos, una de las escasas mujeres en la escena española del blues, disfruta de una gran presencia fuera de las fronteras españolas, ya que lleva años actuando en salas y Festivales de Europa y América, como el Breda Jazz Festival (Países Bajos), el ABC (California), el Festival Zacatecas (México), el Maui Sugar (Los Angeles) o el Blues meets Rock (Alemania), donde su presencia ya es habitual.

Por su parte, Andrés Calamaro llega al escenario de La Axerquía después de que la pandemia del Covid 19 frustrara su participación en la pasada edición del Festival de la Guitarra. El argentino vuelve este año al país para presentar su 'Tour 22', gira en la que no podía faltar a su cita en Córdoba.

El multipremiado artista argentino, acompañado de toda su banda, repasará sus grandes éxitos, muchos de los cuales se encuentran recopilados en el último disco que editó el pasado mes de junio bajo el nombre de 'Dios los cría'. Se trata de un álbum único e irrepetible en el que revisita su excepcional discografía junto a varios de los más grandes artistas de la música popular latina, desde estrellas como Julio Iglesias en 'Bohemio', Raphael en 'Jugar con fuego', 'Flaca' con Alejandro Sanz, o 'Para no olvidar', junto con Manolo García y Vicente Amigo.

Con más de 40 años de carrera a sus espaldas poco puede decirse ya del cantante, músico compositor y productor argentino. Calamaro (Buenos Aires, 1961) es una figura irrepetible en el mundo de la música y una leyenda del mejor rock hispano. En su concierto en La Axerquía, el artista argentino estará acompañado por Martín Bruhn (batería), Julián Kanevsky (guitarra), Mariano Hernán (bajo) y Germán Weidemer (teclados).

Los cursos de guitarra clásica comienzan con el que impartirá Joaquín Clerch durante el sábado y el domingo en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco. El curso trata sobre la guitarra y su técnica moderna, y tendrá lugar en horario de 10,00 a 14,00 horas. Las invitaciones para el concierto del Festival en el Patio de los Naranjos, disponibles online a partir de mañana sábado

Invitaciones Orquesta de Córdoba

Por otro lado, cabe señalar que las invitaciones del concierto que la Orquesta de Córdoba y los guitarristas Ricardo Gallén y Joaquín Clerch ofrecerán el próximo miércoles 6 de julio, a las 22,00 horas, en el Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral, pueden obtenerse online desde este sábado hasta agotar el aforo. Las localidades estarán disponibles a partir de las 10,00 horas en la web de entradas del Festival de la Guitarra.

El programa de esta velada musical incluye el 'Concierto n.º 1 en re mayor para guitarra op. 99M' de Castelnuovo-Tedesco; el 'Concierto del sur', de Manuel Ponce, y el 'Concierto Madrigal para dos guitarras y orquesta' de Joaquín Rodrigo. Orquesta y solistas estarán dirigidos por Carlos Domínguez-Nieto.