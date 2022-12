Muere Dominique Lapierre, autor del libro sobre El Cordobés que Franco censuró

El escritor y periodista francés Dominique Lapierre ha fallecido a los 91 años. Lapierre, un autor de talla internacional, es el autor de O llevarás luto por mí, un libro coescrito junto a Larry Collins a partir de una cercana relación con Manuel Benítez El Cordobés, y del que la dictadura de Franco censuró un tercio, toda la parte en la que se documentaba la Guerra Civil española.

Para escribir aquel libro, Lapierre se afincó en la Córdoba de mediados de los 60, cuando El Cordobés estaba en plena cima de su popularidad como matador. La pareja de periodistas viajó hasta Palma del Río para documentar la historia de aquellos hijos andaluces de la posguerra que ansiaban superar la miseria jugándose la vida en una plaza de toros. El libro tomó a Manuel Benítez como excusa para radiografiar una fiesta, la de los toros, y de paso a un país, la España de Franco.

El problema es que la imagen no gustó al dictador. El propio Lapierre aseguró en una entrevista quién aplicó la censura a su obra: “Franco mismo, en consejo de ministros con Fraga, cortó de nuestra investigación todo lo que había ocurrido entre 1936 y 1939”. A pesar del veto en España, el libro vendió decenas de millones de copias en todo el mundo, y se tradujo a una treintena de idiomas.

A principios de la pasada década se habló incluso de una posible adaptación al cine, coincidiendo con la reedición de la obra que hizo la editorial Planeta, que rescató todo el manuscrito sin censura. Para Lapierre, O llevarás luto por mí es una de sus obras icónicas, además de considerarlo uno de los mejores retratos de la España de la posguerra.

El escritor ha muestro en la localidad francesa de Ramatuelle, donde residía, según ha confirmado su esposa Aliette Spitzer a medios franceses. El deceso del autor de innumerables éxitos editoriales como La ciudad de la Alegría, Arde París o El quinto jinete ocurrió el pasado viernes, según ha detallado la viuda al medio 'Var-Matin' de la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, en la localidad de Ramatuelle.

Nacido en La Rochelle en 1931, Lapierre desarrolló su labor como periodista entre 1954 y 1967, años en los que trabajó como reportero para la revista Paris Match. Entre sus 'best sellers' destacan 'Mil soles', 'Esta noche la libertad' --que recoge sus títulos clásicos--, y 'Más grandes que el amor' y también destacan sus títulos a dos manos con Larry Collins, como '¿Arde París?', 'Oh, Jersualén' o 'Era medianoche en Bhopal'.

En 1975 publicó 'Esta noche, la libertad', la obra más importante escrita sobre el proceso de independencia de la India, que relata la caída del imperio británico en la India en 1947 y el nacimiento de la India y de Paquistán, siguiendo los pasos del último Virrey de la India, Lord Mountbatten y de Mahatma Ghandi. El libro concluye con el asesinato de éste último.

Para escribir esta obra, Dominique Lapierre y Larry Collins necesitaron cuatro años de esfuerzos y recorrieron 250.000 kilómetros utilizando todos los medios de locomoción imaginables, incluido el caballo y el elefante.

En una entrevista que concedió a Europa Press en una de sus visitas a España, el escritor francés reveló que si tuviera que elegir uno de sus libro se quedaría con dos: 'O llevarás luto por mí' y 'La ciudad de la alegría', donde narra las vivencias de varios personajes en un slum (barrio de chabolas) de Calcuta.

“'La Ciudad de la alegría' es un libro que cambió mi vida y recibí 250.000 cartas de lectores de agradecimiento por el libro, así que también cambió la vida de mucha gente”, subrayó este autor, para quien este libro supone un “mensaje de esperanza” para propios y ajenos, que recomienda especialmente a las “nuevas generaciones” junto a un mensaje claro: “Todo lo que no se da, se pierde”.

Lapierre y su esposa fundaron en 1982 'Action pour les Enfants des Lépreux de Calcutta' (www.cityofjoyaid.org, www.citedelajoie.com), que financia numerosos programas de educación y de salud, y construye centenares de pozos de agua potable con la venta de sus libros. También permite la independencia económica de miles de mujeres gracias a micro-créditos y mantiene cuatro barcos hospital que navegan en ayuda de las poblaciones aisladas de cincuenta islas del Delta del Ganges.

Por esta labor humanitaria y por sus libros sobre la historia del subcontinente indio, Dominique Lapierre recibió, el 5 de mayo de 2008, de manos de la presidenta de la India, la más alta condecoración civil, el Padma Bhushan.

