Marcos Santiago: “El delito nace en la pobreza y se erradica en la cultura”

Gitano, abogado y escritor, en el orden de preferencia como establecía en otra entrevista para Cordópolis, Marcos Santiago, presenta su quinta novela, Toga y delito. El escritor, que comenzó con una novela negra en la que criticaba al machismo, pasó por un relato histórico, continuó con un homenaje a la etnia gitana y siguió con una novela policíaca, llega ahora con una novela basada en sus 20 años de ejercicio.

Tras unos siete meses involucrado en el proceso de escritura, Santiago asegura que esta ha sido la más fácil de escribir "porque a diferencia de las otras, son experiencias reales con otras ciudades, otras fechas y otros nombres". Los casos recogidos en el libro son "ficticios, pero paralelos a la realidad", detalla.

Toga y delito, "es un compendio de casos" en el que a través de situaciones imprevisibles, "el abogado penalista demuestra que es un gran ser humano". Además, expone que es "una llamada de atención a la gente, al pueblo, porque los abogados se merecen más respeto". Como símbolo de la veracidad y la realidad, señala, la portada es una foto de él mismo en la sala de un juzgado, reflejando así que todo lo que el lector encontrará en el interior son experiencias vividas por el propio autor.

En el libro aparecen las distintas figuras que se ven involucradas en un proceso judicial, desde policías, familiares, acusados, testigos, letrados o jueces. Los protagonistas de muchos de los casos que aparecen relatados en la novela "viven en entornos en riesgo de exclusión", algo que explica Santiago, es clave. "El delito nace en la pobreza y se erradica en la cultura, por tanto, la cultura es la solución".

Por esto, el letrado y autor de la novela ha querido "tener un detalle" y destinar las ganancias de esta a Cáritas, una ONG que "ayuda mucho a esta población". De esta manera pretende ayudar y "dar ejemplo para que todo el mundo de la cultura destine sus fondos o parte de ellos a la ayuda humanitaria contra la pobreza, porque de ahí vienen los delitos", apunta. La cultura, declara, es la solución a estos problemas, "pero en el sentido de que ayudemos a las ONGs que quieren que esas personas tengan más cultura, destinando fondos para la educación".

Santiago presenta Toga y delito el 13 de enero en el Colegio de Abogados de Córdoba las 18:30. En el acto estará acompañado del alcalde, José María Bellido; Elena Cobos, de la editorial Andromina; Pilar Tabora, del Consejo Audiovisual de Andalucía; Carlos Arias, decano del Colegio de Abogados y Juan Antonio Merlos, fiscal decano de la Fiscalía de Córdoba. En la presentación estará un representante de Cáritas que será el encargado de ponerlo a la venta y recoger el dinero.

