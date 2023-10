'Plaquette', un podcast lúdico poético para el XX aniversario de Cosmopoética

Las plaquettes han sido un formato de publicación de poemas emergente, vinculado a la fase inicial de escritura de los y las poetas, o que escapaba a los parámetros del mercado. Una especie de publicación pequeña; una suerte de apuesta y a la vez una manera de respirar para los autores, que veían circular sus primeros poemas de mano en mano en ediciones improvisadas.

Plaquette es el título de este podcast poético, experimental, que Cordópolis y el estudio de narrativas sonoras Tacet estrenan con motivo del XX aniversario de Cosmopoética, Poetas del mundo en Córdoba.

Se trata de tres episodios breves, de entre seis y diez minutos de duración, que cuentan como invitados con tres de los autores más importantes que han pasado por el festival en su edición de 2023: Dolores Reyes, Eduardo Sacheri y Rosario Villajos.

Gracias a la generosidad de los tres, escucharemos a los autores de Cometierra, La noche de la Usina y La educación física rememorar su primer recuerdo de vida, evocar sus recuerdos a través de sonidos aleatorios e incluso dibujar su casa. Junto a los audios de los episodios, los oyentes pueden recurrir a los vídeos que complementan la escucha, donde podrán ver a los escritores desenvolverse en la grabación. Los tres se lanzan mensajes entre ellos y participan de este juego poético e imaginativo.

Plaquette es una idea de Cordópolis y Tacet para Cosmopoética, Poetas del mundo en Córdoba con motivo del XX aniversario del festival de poesía. La música del podcast la interpreta, al oboe, Jacobo Rodríguez.

