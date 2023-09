Que 20 años no es nada: arranca el milagro cordobés de Cosmopoética

A principios de siglo, cuando el Ayuntamiento de Córdoba decidió embarcar a la ciudad en la competición para convertirse en Capital Europa de la Cultura en el año 2016, José Luis Villegas y Manuel Pérez pergeñaron una propuesta. Córdoba carecía de un festival internacional de renombre y, además, abundaba en poetas. La Casa del Ciprés, que a día de hoy se sigue llamando igual pero convertida en un complejo hotelero multidisciplinar, vio crecer a escritores cordobeses actuales de la talla de Elena Medel, Alejandra Vanessa o Antonio Agredano, entre otros. La tríada responsable de su funcionamiento y apertura estaba compuesta por Joaquín Dobladez (ex director del Instituto Andaluz de la Juventud, IAJ) y los autores Salvador Gutiérrez Solís y Pablo García Casado, que abrieron talleres de escritura creativa en la Casa; de prosa el primero y de poesía el segundo.

Villegas y Pérez plantearon que la Córdoba de Antonio Gala era una ciudad de poesía y de poetas, conocida en todo el mundo. Y que si había algo de lo que carecía el panorama de la Lengua Castellana era, precisamente, de festivales de poesía. Así fue como nació Cosmopoética, que hoy está dirigida, precisamente, por uno de aquellos jóvenes poetas de La Casa del Ciprés, Antonio Agredano. Pero que antes también lo estuvo por la propia Elena Medel. O por su primer director, Raúl Alonso, el valiente que en 2004 decidió ponerse al frente de una propuesta que nacía entonces como apoyo a la Capitalidad pero que la ha sobrevivido, y con creces.

Cosmopoética cumple 20 ediciones (que no 20 años, ya que en 2011 se trasladó de la primavera al otoño, donde se mantiene). Y lo hace gozando de buena salud. Las invitaciones para la inauguración de este viernes, que hará la uruguaya Ida Vitale y el asturiano Nacho Vegas, se agotaron en minutos. En las últimas ediciones, y se espera que siga ocurriendo este año, había que llegar con mucha antelación a Orive para coger sitio y poder asistir al menú diario de poesía, de conversaciones, de música y de literatura.

El festival internacional de poesía de Córdoba ha echado raíces definitivamente y es implanteable dudar de su futuro. Es más, el debate interno está más por ampliarlo, por regresar a unos orígenes muy expansivos, muy de calle, de colegios, de inundar la ciudad durante diez días. Y, por tanto, de volver a hacer crecer un presupuesto que menguó durante lo peor de la crisis económica. La poesía, para más inri, siempre fue la hermana pobre de la literatura. Y se cuentan con los dedos de la mano (de un manco) los poetas que a estas alturas puedan vivir de su obra.

A dos meses de cumplir 100 años repletos de vivencias y de poesía, la autora uruguaya y Premio Cervantes dará el pistoletazo de salida en el Teatro Góngora de la capital cordobesa a una intensa programación en la que la palabra y la literatura serán las grandes protagonistas hasta el sábado 7 de octubre. Encuentros con autores, talleres literarios, actividades infantiles, espectáculos de danza o conciertos componen una edición en la que se podrá disfrutar de grandes autores internacionales como el Premio Nobel francés Jean-Marie Gustave Le Clézio, el argentino Eduardo Sacheri, el inglés John Banville o los españoles Antonio Muñoz Molina, Manuel Jabois, Eloy Sánchez Rosillo, Rosario Villajos o Carlos Marzal entre otros muchos. En total, el programa incluye medio centenar de actividades que se celebrarán en diversos espacios de la ciudad como el mencionado Teatro Góngora, la sala Orive, la Biblioteca Central, la Casa Góngora, el Cine Fuenseca, los mercados municipales, la Escuela Superior de Arte Dramático, el Jardín Botánico o diversos institutos de secundaria de la ciudad.

El fin de semana de arranque contará desde el viernes con un programa continuado, que empezará con un encuentro de Ida Vitale con la célebre periodista televisiva Marta Fernández y seguirá esa misma noche en el Góngora con un concierto del músico y escritor asturiano Nacho Vegas, uno de los nombres clave del rock español actual. La mañana del sábado darán comienzo en la Biblioteca Central las actividades infantiles del programa Cosmopeque, con la presencia de autores como Nono Granero y Alejandro Pedregosa y un taller de ilustración a cargo de la artista Carmen F. Agudo. Esa misma mañana se ha programado una masterclass para adultos con la escritora colombiana María Gómez Lara. La jornada sabatina se completa por la tarde con tres actividades en la sala Orive: un encuentro entre los poetas José Daniel García y Eloy Sánchez Rosillo (a las 19:00 dentro del programa Cosmoversos), una charla con el novelista Jean-Marie Gustave Le Clézio (20:00) y, como cierre de la jornada, un encuentro con el músico y escritor Rayden.

Cosmopoética continuará el domingo con una nueva masterclass poética, de nuevo en la Casa Góngora y protagonizada por el poeta y editor cordobés Raúl Alonso. A las 11:30 el Museo Diocesano también participará en el festival con la presentación de la antología de poesía espiritual “Como un espejo”, que han coordinado las poetas Mercedes Castro y María Luz Escuín. Ya por la tarde, la sala Orive volverá a convertirse en territorio poético desde las 19:00, hora a la que está previsto un encuentro entre el dramaturgo y poeta jiennense Alberto Conejero y la escritora María Gómez Lara. El cierre de la jornada dominical lo pondrán por último el escritor argentino Eduardo Sacheri, autor de célebres novelas llevadas luego al cine como “La pregunta de tus ojos” o “La noche de la Ulsina”, y el grupo Nervio, formado por cinco músicos que adaptan textos de grandes clásicos de la poesía mundial.

